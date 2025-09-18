Почела сједница Парламентарног форума Српска-Србија

Извор:
АТВ
18.09.2025
11:31
Сједница Парламентарног форума Република Србија - Република Српска почела је у Народној скупштини Републике Српске у Бањалуци.
Треће засједање Парламентарног форума уводним обраћањем отвара предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Присутни су копредсједавајући Парламентарног форума Република Српска - Србија Срђан Мазалица и копредсједавајући Парламентарног форума из реда посланика Скупштине Србије Душан Марић.
Парламентарни форум Србије и Републике Српске чине делегације Скупштине Србије и Народне скупштине Републике Српске које броје по 11 чланова.
Конститутивна сједница Парламентарног форума Србије и Српске одржана је 2. јула прошле године у Бањалуци.
