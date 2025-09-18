Logo

Нови најбогатији човјек на свијету познат је по необичном хобију

18.09.2025

11:28

Лари Елисон, суоснивач компаније Оракл и најбогатији човјек на свијету
У свијету богатства, титула најбогатијег човјека на планети мијења власника. Након дугог периода доминације Илона Маска, на сам врх "Форбсове" листе попео се Лари Елисон, суоснивач софтверског гиганта Оракл.

С 81 годином и импресивном имовином од 393 милијарде долара, Елисон не привлачи пажњу само својим пословним потезима, већ и једном другом, мање познатом, страсти: љубављу према ексклузивним аутомобилима.

Кључ Елисоновог недавног стреловитог финансијског успона лежи у спектакуларном успону вриједности дионица Оракла.

Краљ Чарлс-29082025

Свијет

Краљ Чарлс прекинуо традицију дугу преко 400 година

Компанија је потписала низ вишемилионских стратешких уговора у сектору вјештачке интелигенције, што је подстакло невјероватан раст и приближило компанију тржишној капитализацији од хиљаду милијарди долара. С обзиром на то да Елисон посједује невјероватних 41 посто компаније, овај успон директно га је катапултирао на позицију коју дуго није било могуће достићи.

Импресивна колекција

Но, иза Елисоновог свијета бројки и кодова пажњу плијени његова импресивна колекција аутомобила вриједних преко 30 милиона евра, која није само скуп луксузних возила, већ и персонализовани музеј инжењерства, дизајна и ексклузивности.

Електрични аутомобил, пуњење

Ауто-мото

Ево шта се дешава када електрични аутомобил остане без струје у вожњи

Неки од истакнутијих модела су Мекларен Ф1, Ламборгини Венено, Ферари Енцо и Тестароса, Пининфарина Серђо, Лексус ЛФА...

Међу бројним примјерцима из снова, један модел посебно се издваја – и то не по цијени, већ по сентименталној вриједности. Ријеч је о Хонди (у САД Ацури NSX) прве генерације, јапанском спортском аутомобилу који је Елисона толико одушевио да га је претворио у својеврсни "дипломатски" дар.

Елисон је тако развио јединствену традицију: више од деценије редовно је набављао неколико примјерака Акуре NSX сваке године. Но, није их куповао за властиту колекцију, већ како би их даривао својим најближим пријатељима и колегама, међу којима су били и многи високи руководитељи Оракла. Ова наизглед екстравагантна навика има своје коријене у врло личном разочарању, пише "Јутарњи".

Наиме, према Мајку Вилсону, аутору књиге "Разлика између Бога и Ларија Елисона, тајкун се наизглед одлучио дистанцирати од Ферарија, марке с којом је имао неколико неугодних искустава, укључујући и неочекиване пожаре у вожњи.

Данило Икодиновић и Маја Огњеновић

Сцена

Огласила се Маја Огњеновић након развода од Данила Икодиновића

Након што је задржао само своју Тестаросу, Елисон је први пут испробао Хонду NSX 1996. године – и био је потпуно опчињен, пише "Ел Паи".

Ауто га је импресионирао својом савршеном равнотежом: врхунским перформансама и изузетном поузданошћу која је била ријеткост у том сегменту те препознатљивим, агилним дизајном. Од тог тренутка, NSX је постао његов омиљени аутомобил, симбол инжењерске изврсности која је надмашила и најелитније европске брендове у његовим очима...

