Нови најбогатији човјек на свијету познат је по необичном хобију

Извор:
Јутарњи.хр
18.09.2025
11:28
Коментари:0
У свијету богатства, титула најбогатијег човјека на планети мијења власника. Након дугог периода доминације Илона Маска, на сам врх "Форбсове" листе попео се Лари Елисон, суоснивач софтверског гиганта Оракл.
С 81 годином и импресивном имовином од 393 милијарде долара, Елисон не привлачи пажњу само својим пословним потезима, већ и једном другом, мање познатом, страсти: љубављу према ексклузивним аутомобилима.
Кључ Елисоновог недавног стреловитог финансијског успона лежи у спектакуларном успону вриједности дионица Оракла.
Свијет
Краљ Чарлс прекинуо традицију дугу преко 400 година
Компанија је потписала низ вишемилионских стратешких уговора у сектору вјештачке интелигенције, што је подстакло невјероватан раст и приближило компанију тржишној капитализацији од хиљаду милијарди долара. С обзиром на то да Елисон посједује невјероватних 41 посто компаније, овај успон директно га је катапултирао на позицију коју дуго није било могуће достићи.
Но, иза Елисоновог свијета бројки и кодова пажњу плијени његова импресивна колекција аутомобила вриједних преко 30 милиона евра, која није само скуп луксузних возила, већ и персонализовани музеј инжењерства, дизајна и ексклузивности.
Ауто-мото
Ево шта се дешава када електрични аутомобил остане без струје у вожњи
Неки од истакнутијих модела су Мекларен Ф1, Ламборгини Венено, Ферари Енцо и Тестароса, Пининфарина Серђо, Лексус ЛФА...
Међу бројним примјерцима из снова, један модел посебно се издваја – и то не по цијени, већ по сентименталној вриједности. Ријеч је о Хонди (у САД Ацури NSX) прве генерације, јапанском спортском аутомобилу који је Елисона толико одушевио да га је претворио у својеврсни "дипломатски" дар.
Елисон је тако развио јединствену традицију: више од деценије редовно је набављао неколико примјерака Акуре NSX сваке године. Но, није их куповао за властиту колекцију, већ како би их даривао својим најближим пријатељима и колегама, међу којима су били и многи високи руководитељи Оракла. Ова наизглед екстравагантна навика има своје коријене у врло личном разочарању, пише "Јутарњи".
Наиме, према Мајку Вилсону, аутору књиге "Разлика између Бога и Ларија Елисона, тајкун се наизглед одлучио дистанцирати од Ферарија, марке с којом је имао неколико неугодних искустава, укључујући и неочекиване пожаре у вожњи.
Сцена
Огласила се Маја Огњеновић након развода од Данила Икодиновића
Након што је задржао само своју Тестаросу, Елисон је први пут испробао Хонду NSX 1996. године – и био је потпуно опчињен, пише "Ел Паи".
Ауто га је импресионирао својом савршеном равнотежом: врхунским перформансама и изузетном поузданошћу која је била ријеткост у том сегменту те препознатљивим, агилним дизајном. Од тог тренутка, NSX је постао његов омиљени аутомобил, симбол инжењерске изврсности која је надмашила и најелитније европске брендове у његовим очима...
Наука и технологија
46 мин0
Наука и технологија
46 мин0
Србија
53 мин1
Здравље
55 мин0
Ауто-мото
41 мин0
Ауто-мото
2 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Ауто-мото
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
53
11
46
11
43
11
42
11
41
Тренутно на програму