Какве прогнозе даје вјештачка интелигенија за наредних десет година?

Извор:
СРНА
18.09.2025
11:13
Коментари:0
Научници су развили нови алат заснован на вјештачкој интелигенцији који може да предвиди ризик за више од 1.000 болести и прогнозира промјене у здрављу неке особе до 10 година унапријед.
Овај генеративни АИ алат развили су стручњаци из Европске лабораторије за молекуларну биологију, Њемачког института за истраживање рака и Универзитета у Копенхагену користећи алгоритамске концепте сличне онима који се користе у великим језичким моделима.
Здравље
Најбољи савјети како исхраном регулисати хормон који одлучује да ли ће уопште доћи до трудноће
"Здравствени случајеви често слиједе предвидиве обрасце. Наш АИ модел учи те обрасце и може да прогнозира будуће здравствене исходе", рекао је научни сарадник на Европском институту за биоинформатику Томас Фицџералд.
Алат функционише тако што процјењује вјероватноћу да ли и када ће особа развити болести попут рака, дијабетеса, срчаних болести, респираторних обољења и многих других поремећаја, преноси "Гардијан".
Алат назван "Делфи" тражи "здравствене случајеве" у историји пацијента, као што су дијагнозе болести, заједно са факторима попут гојазности, пушења, конзумирања алкохола, као и старости и пола.
Република Српска
Цвијановић: Херојским отпором бораца одбрањене општине Нови Град, Костајница и Козарска Дубица
Трениран и тестиран на анонимним подацима 400.000 људи и 1,9 милиона пацијената, предвиђа здравствене ризике слично као прогноза за 70 одсто шансе за кишу током викенда.
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
11
53
11
46
11
43
11
42
11
41
Тренутно на програму