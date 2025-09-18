Logo

Рукометни савез БиХ има велики проблем: Лига још није почела, а када ће не знамо

Извор:

Глас Српске

18.09.2025

10:50

Коментари:

0
Lopta, rukomet
Фото: Pixabay

Наслов популарне ТВ серије из бивше Југославије најбоље описује стање у рукомету БиХ. Датум старта лиге није познат, челници не желе да попусте ни секунду, а највише испашта сам спорт.

Сукоб челника у Рукометном савезу ФБиХ пријети да ове сезоне у потпуности уништи овај спорт и изазове реакцију Европске федерације и суспензију савеза, клубова и службених лица из међународних такмичења, али чини се да то њих уопште не брине.

Највећи губитници у читавој причи су клубови и играчи. Сви тренери желе да лига почне, темпирали су форму за половину септембра, а сада се налазе у деликатној ситуацији. Шта и како даље радити када се ни оквирно не назире датум старта такмичења. И док се у другим шампионатима датум старта лиге зна мјесецима унапријед, у БиХ је лига у посљедњих десет година само два пута почела у договореном термину. Играчи губе стрпљење и тренерима је веома тешко да их мотивишу да опет пролазе кроз исте ствари на припремама.

ključevi

Бања Лука

Страшно: Ево колика је просјечна цијена станарине у Бањалуци

Тренер Борац m:tela Мирко Микић истиче да ова ситуација шкоди свима.

"Наш рад у протекла два мјесеца може у потпуности да пропадне. Да ли сад да обарамо форму или да држимо интензитет рада, питања су која муче све тренере, јер не знамо ни оквирно када ће почети такмичење. А на крају тренери су ти који испаштају ако услиједе лоши резултати. Ово свакако највише шкоди играчима. Кашњење ће довести до тога да се игра у ритму сриједа", субота и они ће тада бити изложенији повредама - јасан је Микић.

Његово мишљење дијеле и остале колеге. Драгиша Кораћевић, тренер Леотара, наводи и примјер од прије двије сезоне.

"Слична ситуација је била и прије двије сезоне када смо играли у Европи. Планирали смо да одиграмо пет-шест кола у лиги прије ЕХФ купа и кроз њих дигнемо форму, а дошли смо у ситуацију да смо имали само један меч против Челика. Ово је све пореметило и више не знамо како да одржимо интензитет и да сачувамо играче. Јер ако икад почне лига биће играна по убрзаном систему, а то доноси бројне проблеме", рекао је Кораћевић.

Добојска Слога је успјешно прошла прво коло у Европи и умјесто да одржи форму кроз лигу и спрема се за дуеле против Тенакса, долази у ситуацију да игра пријатељске утакмице.

илу-купатило-18092025

Савјети

Уз овај једноставан трик ваш тоалет ће увијек имати угодан мирис

"Нажалост чини се да нико не води рачуна о клубовима и играчима. Ова одгађања штете свима, тешко је задржати мотивацију. Жељели смо да одиграмо званичне мечеве прије другог кола ЕХФ купа, а сада је питање да ли ће лига и почети до тада. Надамо се сви да хоће, али је ово срамота, јер у другим државама екипе мјесецима унапријед знају када почиње такмичење. Током ових припрема одиграћемо 10-12 пријатељских мечева с тимовима из БиХ, што је практично полусезона. Импровизујемо, а то не може да доноси напредак. Не можемо ни да се договарамо о пријатељским, јер постоји могућност да се састајемо с истим ривалом и у уводним колима првенства", истиче тренер Дејан Василић.

У најтежој ситуацији је свакако Дервента, повратник у Премијер лигу БиХ. Са жељом да се што боље спреме за такмичење, у овом клубу су први почели да раде.

Протести у Француској

Свијет

Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново

"У граду је заиста владала еуфорија због нашег повратка у Лигу БиХ, а ова одгађања и чињеница да се не зна када је старт лиге то убијају. Први смо почели да радимо да бисмо се уиграли и темпирали смо форму за половину септембра, а сада све то пада у воду. Највећи проблем је што нема ни оквирног датума да бисмо знали да направимо макар неки микроцефалус и да видимо шта и како да радимо. Ово ће свима направити додатни проблем. Екипе у БиХ немају превелику ширину у играчком кадру, а кад првенство буде почело, играће се у ритму сриједа - субота, што доноси већу потрошњу и самим тим и могућност повреда. Заиста нам је веома тешко и све ово утиче највише на играче, тренере и клубове, али и навијаче, јер ствара лошу слику о нашем спорту", истакао је Тркуља.

(Глас Српске)

Подијели:

Таг:

rukomet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

klkuč, nekretnina, vrata

Бања Лука

Страшно: Ево колика је просјечна цијена станарине у Бањалуци

1 ч

0
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић: Како је могуће да за два мјесеца цијена расвјете са 13 нарасте на 35 милиона КМ?

1 ч

0
Унијела даску у авион, па урадила неочекивано

Занимљивости

Унијела даску у авион, па урадила неочекивано

1 ч

0
Дјевојчица (5) задобила прелом лобање приликом пада са справе за вјежбање

Хроника

Дјевојчица (5) задобила прелом лобање приликом пада са справе за вјежбање

1 ч

0

Више из рубрике

Гатачки џудисти незаустављиви – поново се окитили медаљама

Остали спортови

Гатачки џудисти незаустављиви – поново се окитили медаљама

2 д

0
Преминуо легендарни џудиста

Остали спортови

Преминуо легендарни џудиста

2 д

0
Ривалка Иване Шпановић освојила злато, па јој се обратила: "Ти си мој идол, да није тебе..."

Остали спортови

Ривалка Иване Шпановић освојила злато, па јој се обратила: "Ти си мој идол, да није тебе..."

3 д

0
Oblique Seville је нови свјетски шампион на 100 метара

Остали спортови

Oblique Seville је нови свјетски шампион на 100 метара

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner