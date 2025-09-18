Рукометни савез БиХ има велики проблем: Лига још није почела, а када ће не знамо

Извор:
Глас Српске
18.09.2025
10:50
Коментари:0
Наслов популарне ТВ серије из бивше Југославије најбоље описује стање у рукомету БиХ. Датум старта лиге није познат, челници не желе да попусте ни секунду, а највише испашта сам спорт.
Сукоб челника у Рукометном савезу ФБиХ пријети да ове сезоне у потпуности уништи овај спорт и изазове реакцију Европске федерације и суспензију савеза, клубова и службених лица из међународних такмичења, али чини се да то њих уопште не брине.
Највећи губитници у читавој причи су клубови и играчи. Сви тренери желе да лига почне, темпирали су форму за половину септембра, а сада се налазе у деликатној ситуацији. Шта и како даље радити када се ни оквирно не назире датум старта такмичења. И док се у другим шампионатима датум старта лиге зна мјесецима унапријед, у БиХ је лига у посљедњих десет година само два пута почела у договореном термину. Играчи губе стрпљење и тренерима је веома тешко да их мотивишу да опет пролазе кроз исте ствари на припремама.
Бања Лука
Страшно: Ево колика је просјечна цијена станарине у Бањалуци
Тренер Борац m:tela Мирко Микић истиче да ова ситуација шкоди свима.
"Наш рад у протекла два мјесеца може у потпуности да пропадне. Да ли сад да обарамо форму или да држимо интензитет рада, питања су која муче све тренере, јер не знамо ни оквирно када ће почети такмичење. А на крају тренери су ти који испаштају ако услиједе лоши резултати. Ово свакако највише шкоди играчима. Кашњење ће довести до тога да се игра у ритму сриједа", субота и они ће тада бити изложенији повредама - јасан је Микић.
Његово мишљење дијеле и остале колеге. Драгиша Кораћевић, тренер Леотара, наводи и примјер од прије двије сезоне.
"Слична ситуација је била и прије двије сезоне када смо играли у Европи. Планирали смо да одиграмо пет-шест кола у лиги прије ЕХФ купа и кроз њих дигнемо форму, а дошли смо у ситуацију да смо имали само један меч против Челика. Ово је све пореметило и више не знамо како да одржимо интензитет и да сачувамо играче. Јер ако икад почне лига биће играна по убрзаном систему, а то доноси бројне проблеме", рекао је Кораћевић.
Добојска Слога је успјешно прошла прво коло у Европи и умјесто да одржи форму кроз лигу и спрема се за дуеле против Тенакса, долази у ситуацију да игра пријатељске утакмице.
Савјети
Уз овај једноставан трик ваш тоалет ће увијек имати угодан мирис
"Нажалост чини се да нико не води рачуна о клубовима и играчима. Ова одгађања штете свима, тешко је задржати мотивацију. Жељели смо да одиграмо званичне мечеве прије другог кола ЕХФ купа, а сада је питање да ли ће лига и почети до тада. Надамо се сви да хоће, али је ово срамота, јер у другим државама екипе мјесецима унапријед знају када почиње такмичење. Током ових припрема одиграћемо 10-12 пријатељских мечева с тимовима из БиХ, што је практично полусезона. Импровизујемо, а то не може да доноси напредак. Не можемо ни да се договарамо о пријатељским, јер постоји могућност да се састајемо с истим ривалом и у уводним колима првенства", истиче тренер Дејан Василић.
У најтежој ситуацији је свакако Дервента, повратник у Премијер лигу БиХ. Са жељом да се што боље спреме за такмичење, у овом клубу су први почели да раде.
Свијет
Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново
"У граду је заиста владала еуфорија због нашег повратка у Лигу БиХ, а ова одгађања и чињеница да се не зна када је старт лиге то убијају. Први смо почели да радимо да бисмо се уиграли и темпирали смо форму за половину септембра, а сада све то пада у воду. Највећи проблем је што нема ни оквирног датума да бисмо знали да направимо макар неки микроцефалус и да видимо шта и како да радимо. Ово ће свима направити додатни проблем. Екипе у БиХ немају превелику ширину у играчком кадру, а кад првенство буде почело, играће се у ритму сриједа - субота, што доноси већу потрошњу и самим тим и могућност повреда. Заиста нам је веома тешко и све ово утиче највише на играче, тренере и клубове, али и навијаче, јер ствара лошу слику о нашем спорту", истакао је Тркуља.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Хроника
1 ч0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
12
01
12
00
11
53
11
46
11
43
Тренутно на програму