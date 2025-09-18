Logo

Уз овај једноставан трик ваш тоалет ће увијек имати угодан мирис

18.09.2025

10:40

Уз овај једноставан трик ваш тоалет ће увијек имати угодан мирис
Фото: Pixabay

Непријатни мириси у купатилу чест су проблем с којим се суочавају многи у домаћинству.

Умјесто да се ослањате на скупе и хемијски испуњене освјеживаче, постоји природна и једноставна метода која ефикасно уклања неугодне мирисе и оставља просторију мирисном и свјежом.

Природни освјеживач ваздуха који можете сами направити захтијева само двије ствари: ролну тоалетног папира и етерично уље по вашем избору. Поступак је врло једноставан - неколико капи омиљеног етеричног уља накапајте на унутрашњу страну ролне, на коју је омотан папир.

Овај природни освјеживач пружа дуготрајан и пријатан мирис, за разлику од купљених производа који често брзо испаре. Идеално је да на држач тоалет папира ставите једну ролну с етеричним уљем, а додатну ролну на полицу у купатилу такође обогатите неколико капи уља. На тај начин цијело купатило ће мирисати освјежавајуће, а мирис ће се појачавати сваки пут када користите папир.

Ова једноставна и економична метода је одличан избор за све који желе природно освјежити свој простор и уживати у дуготрајној свјежини без штетних хемикалија.

Такође, сода бикарбона може бити од велике помоћи у уклањању непријатних мириса јер их учинковито упија. Једноставно напуните малу стаклену посуду содом бикарбоном и поставите је у просторију. Осим што неутралише мирисе, сода бикарбона има и антибактеријска својства која помажу у одржавању чистоће.

(кликс)

