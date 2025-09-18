Уз овај једноставан трик ваш тоалет ће увијек имати угодан мирис

Извор:
Кликс
18.09.2025
10:40
Коментари:0
Непријатни мириси у купатилу чест су проблем с којим се суочавају многи у домаћинству.
Умјесто да се ослањате на скупе и хемијски испуњене освјеживаче, постоји природна и једноставна метода која ефикасно уклања неугодне мирисе и оставља просторију мирисном и свјежом.
Природни освјеживач ваздуха који можете сами направити захтијева само двије ствари: ролну тоалетног папира и етерично уље по вашем избору. Поступак је врло једноставан - неколико капи омиљеног етеричног уља накапајте на унутрашњу страну ролне, на коју је омотан папир.
Хроника
У Сарајеву ухапшен мушкарац због покушаја убиства полицајца и још једне особе
Овај природни освјеживач пружа дуготрајан и пријатан мирис, за разлику од купљених производа који често брзо испаре. Идеално је да на држач тоалет папира ставите једну ролну с етеричним уљем, а додатну ролну на полицу у купатилу такође обогатите неколико капи уља. На тај начин цијело купатило ће мирисати освјежавајуће, а мирис ће се појачавати сваки пут када користите папир.
Ова једноставна и економична метода је одличан избор за све који желе природно освјежити свој простор и уживати у дуготрајној свјежини без штетних хемикалија.
Свијет
Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново
Такође, сода бикарбона може бити од велике помоћи у уклањању непријатних мириса јер их учинковито упија. Једноставно напуните малу стаклену посуду содом бикарбоном и поставите је у просторију. Осим што неутралише мирисе, сода бикарбона има и антибактеријска својства која помажу у одржавању чистоће.
(кликс)
Савјети
2 ч0
Савјети
2 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
53
11
46
11
43
11
42
11
41
Тренутно на програму