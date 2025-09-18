Logo

Храна која помаже варење: Ове намирнице треба бирати када стомак тражи предах

Храна која помаже варење: Ове намирнице треба бирати када стомак тражи предах
Фото: Pixabay

Понекад наш систем за варење једноставно затражи паузу. Било да се ради о последицама тровања храном, вирусне инфекције или периода појачаног стреса, организму тада прија храна која не захтева много труда да би се сварила.

У таквим тренуцима, уместо богатим влакнима и тешких оброка, бољи избор су намирнице које су благе, мекане и лако пролазе кроз дигестивни тракт. Оне помажу да се желудац и црева мало „одморе“ и обнове снагу.

1. Рафинисани производи од брашна

Када се јаве надутост, грчеви или дијареја, влакна, иако су иначе пожељна у исхрани, могу додатно да оптерете варење. Храна богата влакнима убрзава пролазак садржаја кроз црева, што у осетљивим стањима може погоршати симптоме.

У таквим ситуацијама је паметно привремено заменити интегралне житарице онима које су рафинисане, попут риже, бијелог хлеба и бијеле тјестенине. Пошто им је уклоњен дио богат влакнима, лакше клизе кроз дигестивни систем и дају тијелу енергију без додатног стреса на цријева.

2. Воће без коре и сјеменки

Воће је уобичајено извор влакана, нарочито у кори и ситним сјеменкама. Када желудац и црева „штрајкују“, боље пролази мекано и благо воће са ниским садржајем влакана. Зреле банане и диње су добар избор, а јабуке и крушке се могу јести огуљене како би се смањила количина нерастворљивих влакана.

Још једна опција су кувано или печено воће, као и конзервирано воће у води. Топлота разграђује биљне ћелијске зидове и чини их лакшим за варење, док варијанте у сирупу треба избјегавати због вишка шећера.

3. Термички обрађено поврће

Сирово поврће је драгоцјено у исхрани, али за осјетљив стомак умије да буде изазов. Кувањем, динстањем или печењем поврће постаје мекше и лакше за варење јер топлота разлаже чврсте биљне структуре и ослобађа хранљиве материје.

Када желудац тражи „паузу“, бирајте добро скувано поврће попут шаргарепе, тиквица, спанаћа или кромпира. Они постају њежни за цријева, а и даље доносе потребне витамине и минерале.

4. Извори протеина

Иако протеини нису богати влакнима, начин на који су припремљени игра велику улогу у њиховој сварљивости. Мекани и благи извори протеина најмање оптерећују варење - то могу бити тофу, темпех, кувани пасуљ без љуске или сочиво пасирано у супи.

5. Благе скробне намирнице

Суви крекери, тост, кувани кромпир или овсена каша често су прва храна која се уводи након периода мучнине или повраћања. Лаки су, неутралног укуса и брзо дају енергију без изазивања додатних тегоба. Идеални су када је потребно постепено поново увести чврсту храну.

Када варење постане осјетљиво, храна може бити и лијек, али само ако је пажљиво изабрана. Привремено пребацивање на мекане, нисковлакнасте и благе намирнице омогућава дигестивном систему да се одмори и опорави. Чим симптоми престану, важно је постепено вратити разноврсне, влакнасте намирнице у јеловник како би цријева поново добијала све што им је потребно за здрав рад.

