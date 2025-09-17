Logo

Ево како да препознате купус пун хемије

Извор:

Крстарица

17.09.2025

13:52

Фото: pexels

Купус је једно од најчешће коришћених поврћа у нашој кухињи – од свјеже салате, преко подварка, до зимнице.

Међутим, управо зато што је тражен, често се узгаја уз помоћ хемијских ђубрива и пестицида.

Стручњаци упозоравају да се у купусу могу накупити нитрати, нарочито у коријену и спољним листовима. Зато је важно знати како да препознате главицу која је природно узгајана и безбједна за исхрану.

Како препознати купус пун хемије

Ако су листови превише сјајни, крути или неприродно свијетли, то може бити знак хемијског третмана.Природни купус има листове који су чврсти, али савитљиви, без мрља и оштећења.

Здрав купус има благ, свјеж мирис.Ако осјетите јак, непријатан или хемијски мирис, велика је вјероватноћа да је третиран пестицидима.

Највише нитрата се накупља у корену и спољним листовима, док је средина главице најбезбједнија.Пре припреме, обавезно уклоните неколико спољашњих слојева.

Купус ван сезоне често се узгаја у вјештачким условима, што повећава ризик од хемије.Најбоље је куповати локални, сезонски купус директно од провјерених произвођача.

Ако је купус неуобичајено јефтин, запитајте се зашто. Претјерано ниска цена може значити да је поврће масовно третирано како би брже сазрело.

Како смањити унос хемије из купуса

Увијек уклоните коријен и спољне листове.Добро оперите главицу прије употребе.Када кувате купус, дио нитрата прелази у воду – зато је препорука да се вода проспе.

Купус може бити здрав савезник

Купус је изузетно хранљив и богат витаминима, али само ако је правилно узгајан.

Ако обратите пажњу на изглед, мирис, сезону и поријекло, лако ћете препознати купус пун хемије и изабрати онај који је заиста здрав, преноси Крстарица.

