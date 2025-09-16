Logo

Начин како сјецкате бијели лук мијења његов укус

16.09.2025

18:40

Начин како сјецкате бијели лук мијења његов укус
Фото: Isabella Mendes/Pexels

Да ли сте знали да начин на који га сјецкате може драстично утицати на интензитет укуса? Ево практичних савета када је најбоље користити пресу за бијели лук (да се потпуно истисне у пасту), а када га насјецкати или оставити у већим комадима.

Ово није само питање практичности, већ и хемије - бијели лук ослобађа спој алицин који даје јак укус, а различите методе сјечења утичу на његову јачину.

Када користити пресу за бијели лук?

Преса је савршена за брзу, интензивну арому - она дроби чен у фину пасту, ослобађајући максималну количину алицина (чак четири пута више него код сјецкања).

Ово је идеално за умаке, маринаде и преливе гдје желите да се укус равномјерно распореди, на примјер у неком умаку или маринади за месо.

Такође, пресу можете користити за јела попут тјестенине аглио е олио, када нема времена за ситно сјецкање.

Добро је знати да је пресу најбоље користити само ако имате свјежи бијели лук - старији ченови могу постати горки. Али будите опрезни, јер преса може учинити укус преоштрим ако користите превише бијелог лука, пише Индеx.

Када насјецкати бијели лук?

Сјецкани бијели лук (фино или грубо) даје уравнотеженији укус - блажи од пресе, али јачи од цијелих комада бијелог лука.

Ово је најбољи избор за салате или преливе, када желите текстуру и свјежину, као и за печена јела, на примјер код печеног кромпира. За прецизно сецкање користите оштар нож - прво згњечите чен ножем да скинете љуску, па насјецкајте, преноси Радио 021.

Када оставити бијели лук у већим комадима или цијелим ченовима?

Већи комади су за суптилан, благи укус - они се полако инфузирају у јело, а да не доминирају.

Већи комади идеални су за печење меса, а веће комаде можете додавати у супе или умаке ако желите да им дате лагану арому или ако сте осјетљиви на прејак укус бијелог лука.Бијели лук је неизоставан састојак у свакој кухињи - додаје дубину укуса, има бројне здравствене бенефите, а сваком јелу додаје тај посебан шмек.

Ови знакови увијек нађу начин да се врате јачи него прије

