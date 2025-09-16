Logo

Оптужен за убиство милионера: Суд донио важну одлуку у случају "убице с осмијехом"

Телеграф

16.09.2025

Њујоршки судија је данас (16.септембар) одбацио двије оптужбе за убиство повезане са тероризмом против Луиђија Манђионеа.

Луиђи, који еј добио надимак "убица с осмијехом", оптужен је за убиство бившег извршног директора компаније UnitedHealthcare, и даље се суочава са оптужбом за убиство другог степена.

Манђионеова одбрана је тврдила да оптужбе за убиство првог степена у спровођењу терористичког чина и убиство другог степена као злочин тероризма треба одбацити јер се злочини тероризма, како су дефинисани у законодавству државе Њујорк, односе на нападе на више цивила, а не на пуцњаву на једну особу.

"Иако народ ставља велики нагласак на 'идеолошки' мотив оптуженог, у закону нема назнака да убиство почињено из идеолошких разлога (у овом случају, очигледна жеља оптуженог да скрене пажњу на оно што је доживљавао као неједнакост или похлепу унутар америчког система здравствене заштите) спада у дефиницију тероризма без утврђивања неопходног елемента намере застрашивања или присиле", написао је судија Грегори Каро у својој одлуци да одбаци двије оптужбе везане за тероризам у уторак.

Свијет

Љекари прогласили пацијента мртвим, он се пробудио након пола сата

Иако је убиство другог степена технички мање тешко од претходних највиших оптужби у држави против Манђионеа, он се и даље суочава са потенцијалном казном од 25 година до доживотног затвора, ако буде осуђен.

А пресуда од уторка није ништа учинила да промијени федерални случај убиства против њега, за који Министарство правде планира да тражи смртну казну.

Карова пресуда донесена је баш када се Мандђионе појавио у судници на Менхетну, гд‌је је доведен у беж комбинезону, са оковима на зглобовима и чланцима.

Портпарол окружног тужиоца Менхетна, Алвин Брег, рекао је за CNN да канцеларија поштује одлуку суда "и да ће наставити поступак по преосталих девет тачака оптужнице", укључујући убиство другог степена, преноси Телеграф.

