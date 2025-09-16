"Срамота ме је": Мерц заплакао током говора

16.09.2025
17:40
Коментари:1
Њемачки канцелар Фридрих Мерц био је дирнут до суза у понедјељак док је говорио о одговорности Њемачке за Холокауст, обећавајући борбу против антисемитизма, у говору поводом поновног отварања обновљене историјске синагоге у Минхену.
Мерц је рекао да је згрожен што се антисемитизам поново распламсао у Њемачкој.
"Желио бих да вам кажем колико ме је због тога срамота: као канцелар Савезне Републике Њемачке, али и као Нијемац, као дијете посљератне генерације, као дијете које је одрасло са 'никад више' као мисијом, као дужношћу, као обећањем", рекао је Мерц. Нагласио је да од 7. октобра 2023. године "свједочимо новом таласу антисемитизма, у старим и новим облицима", указујући на утицај миграционих таласа на овај феномен.
🇩🇪 Watch German Chancellor Merz break into tears on national TV;— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) September 15, 2025
"We are experiencing a new wave of antisemitism in our country. This federal government and I are declaring war on this antisemitism. We can't allow this"
God save the west. pic.twitter.com/DuYA11TbDi
"У политици и друштву предуго смо затварали очи пред чињеницом да је знатан број људи који су дошли у Њемачку посљедњих деценија социјализован у земљама поријекла где је антисемитизам практично државна доктрина, гдје се дјеца уче мржњи према Израелу", рекао је њемачки канцелар.
Мерц је нагласио да се нада "да ће се јеврејски живот у Њемачкој једног дана поново одвијати без полицијске заштите".
😢 #Merz nearly burst into tears as he spoke of the shame he feels about the resurgence of #Antisemitisme in #Germany.— News.Az (@news_az) September 16, 2025
"As chancellor, as a German, as someone who was brought up with the promise 'never again', I feel deep shame." pic.twitter.com/0mSFh1Vf0E
"Зато, у име цијеле савезне владе Савезне Републике Њемачке, објављујем рат свим облицима старог и новог антисемитизма у Њемачкој."
У Њемачкој је 2024. забиљежен рекордан број од 6.236 антисемитских инцидената, готово три пута више него 2022. Готово половина (48 посто) приписана је крајњој десници.
