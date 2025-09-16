Logo

Мајкл Флин говорио о Чарлију Кирку, посебно истакао Додика и Орбана

16.09.2025

17:26

Мајкл Флин говорио о Чарлију Кирку, посебно истакао Додика и Орбана

Чарли Кирк је позитивно утицао на хришћански свијет, поручио је Мајкл Флин, амерички генерал у пензији, на друштвеној мрежи Икс.

Свијет

Мајкл Флин се обратио Американцима: Већина вас не зна ко је Додик...

"Његово трајно насљеђе остаће кроз свјетску историју. Прави пророк и мученик. Вјера, породица, држава. Хвала Милораду Додику, Виктору Орбану, Хавијеру Милеју и многим другим снажним и вјерним вођама", навео је Флин.

Свијет

Ко је Мајкл Флин који је покренуо буру у Америци осудом пресуде Додику

Мајкл Флин

Милорад Додик

Чарли Кирк

