Мајкл Флин говорио о Чарлију Кирку, посебно истакао Додика и Орбана

16.09.2025
17:26
Коментари:1
Чарли Кирк је позитивно утицао на хришћански свијет, поручио је Мајкл Флин, амерички генерал у пензији, на друштвеној мрежи Икс.
Charlie Kirk positively impacted the Christian world. — General Mike Flynn (@GenFlynn) September 16, 2025
His lasting legacy will remain throughout world history.
A true prophet and martyr.
Faith
Family
Country
Thank you to @MiloradDodik , @PM_ViktorOrban @JMilei and many other strong and faithful leaders. https://t.co/eGfW8sREqD
"Његово трајно насљеђе остаће кроз свјетску историју. Прави пророк и мученик. Вјера, породица, држава. Хвала Милораду Додику, Виктору Орбану, Хавијеру Милеју и многим другим снажним и вјерним вођама", навео је Флин.
