Преокрет: Кров куће у Пољској није разнио дрон него ракета испаљена из Ф-16?

16.09.2025
17:10
Коментари:1
Прича о наводном продору руских дронова у пољски ваздушни простор, који се догодио прошле сриједе, добила је свој наставак.
Наиме, прошле седмице 19 дронова (нове информације говоре о 21 дрону), за које Пољаци тврде да су руски, упало је у пољски ваздушни простор, а Пољска је уз подршку војних авиона својих савезника у НАТО оборила три дрона.
Дијелови оборених дронова пронађени су по разним локацијама у источној Пољској, а случај једне уништене куће у селу Вyрyки Вола у лублинској регији нашао се под лупом.
Према пољском Rzeczpospolita порталу, кућу није уништио руски дрон, већ пројектил који га је покушао срушити, а исти је испаљен из пољског борбеног авиона Ф-16. Наводно је до грешке дошло због неисправности у систему навођења, преноси Јутарњи.хр.
Док износи информације о уништеној кући, лублинско тужилаштво наводи да је штету узроковао "неидентификовани летећи објекат" који је оштетио кров и пробио строп. Особе које су се налазиле у кући су преживјеле, а власница некретнине медијима је рекла да је успјела напустити спаваћу собу свега неколико тренутака прије него што су остаци упали унутра.
"Тужилаштво зна, али неће рећи", пише Rzeczpospolita додајући да су остаци осталих дронова лако идентификовани, али да тужилаштво у Лублину одбија да коментарише шта је то заправо "пало" у Вyрyки.
"Објекат тренутно није идентификован ни као дрон ни као његови фрагменти", стоји у краткој изјави.
"У овом тренутку не могу дефинитивно рећи што је пало на кућу у Вyрyки. То је под истрагом и чекамо мишљења стручњака", каже Агниесзка Кęпка из Окружног тужилаштва у Лублину.
Из Rzeczpospolita тврде да имају сазнања која стижу из кључних државних безбједносних агенција и да је на кућу пао пројектил.
"Ради се о пројектилу AIM-120 AMRAAM с нашег Ф-16, који је током лета доживио квар система за навођење и није се активирао те, срећом, није експлодирао јер су се активирали безбједносни уређаји", истиче један од извора који додаје: "Дошло је до руског ваздушног напада, а Пољска се бранила."
Ракета која је наводно пала на кућу дуга је око три метра и тешка више од 150 килограма.
Потпуковник Мациеј Коровај, бивши официр Војне обавјештајне службе и аналитичар специјализован за безбједност и војну стратегију у Бјелорусији, Русији и Украјини, наглашава да се радило о кинетичком удару. "Није било експлозије, није било детонације, као што се може видјети на фотографијама уништене куће", напомиње.
Подсјећамо, Руси тврде да дронови који су ушли у ваздушни простор Пољске нису њихови.
