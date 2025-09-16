Logo

Владимир Зеленски би требало да прихвати споразум о Украјини, рекао је предсједник САД Доналд Трамп.

"Зеленски ће морати да прихвати договор", рекао је новинарима у Бијелој кући прије него што је отпутовао у Велику Британију.

Шеф Бијеле куће је додао да ће током будућих мировних преговора између Москве и Кијева вјероватно морати лично да буде са обје делегације у истој просторији, преноси РТ Балкан.

Невријеме-Словенија

Регион

Снажно невријеме захватило Словенију

Он је позвао европске земље да престану да купују нафту од Русије.

Ројтерс је, позивајући се на неименованог представника америчке администрације, раније објавио да је амерички лидер, током разговора са европским лидерима 4. септембра, изнио захтјев да се престане са куповином нафте руског поријекла.

