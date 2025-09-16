Снажно невријеме захватило Словенију

16.09.2025
16:13
Коментари:0
Дијелове Словеније, посебно Ново Мјесто је данас погодио јак пљусак са олујним вјетром, када је за десет минута пало 34,5 милиметара кише.
Велика количина воде поплавила је путеве, многи аутомобили су потопљени, а вода је ушла и у Спортску дворану "Леон Штукељ".
Невријеме са кишом, понегдје и с градом, прво је захватило дијелове Нове Горице, а затим су се падавине појачале јужно од Гросупља, саопштила је Агенција за животну средину (Арсо) на Фејсбуку.
Олуја која је прошла кроз Долењску прешла је у Хрватску, пише Телеграф.
Sodni dan: Novo mesto pod vodo! (FOTO in VIDEO) https://t.co/aCg2xWkAQv pic.twitter.com/wRzEXQn1Fz— RevijaReporter (@RevijaReporter) September 16, 2025
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму