Снажно невријеме захватило Словенију

16.09.2025

16:13

Снажно невријеме захватило Словенију
Фото: RevijaReporter/X

Дијелове Словеније, посебно Ново Мјесто је данас погодио јак пљусак са олујним вјетром, када је за десет минута пало 34,5 милиметара кише.

Велика количина воде поплавила је путеве, многи аутомобили су потопљени, а вода је ушла и у Спортску дворану "Леон Штукељ".

Невријеме са кишом, понегдје и с градом, прво је захватило дијелове Нове Горице, а затим су се падавине појачале јужно од Гросупља, саопштила је Агенција за животну средину (Арсо) на Фејсбуку.

Олуја која је прошла кроз Долењску прешла је у Хрватску, пише Телеграф.

