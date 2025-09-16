Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

Извор:
Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске намјерава предложити нови Закон о наплати путарине, којим би се искључила могућност плаћања путарине у готовини, а за сва теретна возила и мотоцикле увела обавеза кориштења уређаја у возилу за плаћање путарине.
Влада је, наводи се у обрасцу исказа о процјени учинка прописа за нацрт приједлога Закона о наплати путарине, Националним планом за опоравак и отпорност предвидјела увођење електронског система наплате путарине.
"Наведена електронска наплата путарине темељи се на одабраним технологијама (а не на свим технологијама које су Директивом 2019/520 и Законом о цестама дозвољене), искључује могућност плаћања путарине у готовини и за сва теретна возила и мотоцикле уводи обавезу кориштења уређаја у возилу за плаћање путарине, а што ће омогућити слободан саобраћајни ток, без заустављања возила због наплате путарине. Због слободног саобраћајног тока нужно је уредити питање надзора плаћања путарине", стоји у обрасцу који је на јавном увиду до 15. октобра.
Како се између осталог истиче, новим законом о наплати путарине по први пут ће се успоставити јединствени систем електронске наплате путарине на цјелокупној мрежи ауто-путева у Хрватској.
"Промјена која се постиже је нови електронски систем наплате путарине у Републици Хрватској, темељен на слободном саобраћајном току, с микровалном технологијом на фреквенцији 5,8 ГХз и технологијом аутоматског препознавања регистарских таблица. Законом ће се искључити могућност да се кориштење ауто-пута плати у готовини, што ће посљедично смањити оперативне трошкове наплате путарине. Сва теретна возила и мотоцикли имаће обавезу кориштења уређаја у возилу за плаћање путарине. Лака возила до 3,5 тона носивости имаће могућност одабрати између кориштења уређаја у возилу за електронску наплату путарине и пријаве у систем наплате путарине за аутоматске препознавање регистарских таблице", стоји у образложењу.
Концесионари ће, стоји даље, у случају увођења електронске наплате путарине или знатне промјене постојећег система електронске наплате путарине, имати обавезу имплементације система у складу с новим законом.
Из Министарства додају да ће се јавни увид провести заједно са Нацртом приједлога Закона о наплати путарине у трајању од 30 дана путем централног државног интернетског портала за савјетовање с јавношћу (е-Савјетовања), као два одвојена савјетовања, преноси "тпортал".
