Logo

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

Извор:

Агенције

16.09.2025

12:38

Коментари:

0
Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске намјерава предложити нови Закон о наплати путарине, којим би се искључила могућност плаћања путарине у готовини, а за сва теретна возила и мотоцикле увела обавеза кориштења уређаја у возилу за плаћање путарине.

Влада је, наводи се у обрасцу исказа о процјени учинка прописа за нацрт приједлога Закона о наплати путарине, Националним планом за опоравак и отпорност предвидјела увођење електронског система наплате путарине.

danilo-ikodinovic-160925

Сцена

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

"Наведена електронска наплата путарине темељи се на одабраним технологијама (а не на свим технологијама које су Директивом 2019/520 и Законом о цестама дозвољене), искључује могућност плаћања путарине у готовини и за сва теретна возила и мотоцикле уводи обавезу кориштења уређаја у возилу за плаћање путарине, а што ће омогућити слободан саобраћајни ток, без заустављања возила због наплате путарине. Због слободног саобраћајног тока нужно је уредити питање надзора плаћања путарине", стоји у обрасцу који је на јавном увиду до 15. октобра.

Како се између осталог истиче, новим законом о наплати путарине по први пут ће се успоставити јединствени систем електронске наплате путарине на цјелокупној мрежи ауто-путева у Хрватској.

"Промјена која се постиже је нови електронски систем наплате путарине у Републици Хрватској, темељен на слободном саобраћајном току, с микровалном технологијом на фреквенцији 5,8 ГХз и технологијом аутоматског препознавања регистарских таблица. Законом ће се искључити могућност да се кориштење ауто-пута плати у готовини, што ће посљедично смањити оперативне трошкове наплате путарине. Сва теретна возила и мотоцикли имаће обавезу кориштења уређаја у возилу за плаћање путарине. Лака возила до 3,5 тона носивости имаће могућност одабрати између кориштења уређаја у возилу за електронску наплату путарине и пријаве у систем наплате путарине за аутоматске препознавање регистарских таблице", стоји у образложењу.

njiva

Србија

Имате рок од седам дана: Власници земљишта добили упозорење

Концесионари ће, стоји даље, у случају увођења електронске наплате путарине или знатне промјене постојећег система електронске наплате путарине, имати обавезу имплементације система у складу с новим законом.

Из Министарства додају да ће се јавни увид провести заједно са Нацртом приједлога Закона о наплати путарине у трајању од 30 дана путем централног државног интернетског портала за савјетовање с јавношћу (е-Савјетовања), као два одвојена савјетовања, преноси "тпортал".

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Путарина

autoput

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зоран Тегелтија остаје на хирургији: Огласио се УКЦ

Република Српска

Зоран Тегелтија остаје на хирургији: Огласио се УКЦ

57 мин

0
Стижу драстичне промјене за возаче: За 5 чаша пива одузимаће се дозвола

Србија

Стижу драстичне промјене за возаче: За 5 чаша пива одузимаће се дозвола

1 ч

0
Дијете (4) обуло патике и ишетало из вртића: Васпитачице га нису примијетиле

Србија

Дијете (4) обуло патике и ишетало из вртића: Васпитачице га нису примијетиле

52 мин

0
Учесница ријалитија Елита Душица Ђокић завршила у кревету с Јањушем

Сцена

Учесница ријалитија Елита Душица Ђокић завршила у кревету с Јањушем

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

12

45

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

12

44

Више бањалучких насеља остало без струје

12

38

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

12

14

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner