Зоран Тегелтија остаје на хирургији: Огласио се УКЦ

Извор:

СРНА

16.09.2025

12:04

Коментари:

0
Зоран Тегелтија остаје на хирургији: Огласио се УКЦ
Фото: АТВ

Директор Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ Зоран Тегелтија, који је повријеђен приликом пада са квада, остаје на даљем праћењу у Клиници за општу и абдоминалну хирургију Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске.

"Пацијент је стабилних виталних параметара и у току је примјена терапијских протокола, те остаје на лијечењу у овој клиници", саопштено је из УКЦ-а.

Тегелтија је хоспитализован у недјељу, 14. септембра, у поподневним часовима због повреда задобијених при паду са квада.

Зоран Тегелтија

несрећа

Бањалука

УКЦ Републике Српске

