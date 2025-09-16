Зоран Тегелтија остаје на хирургији: Огласио се УКЦ

Извор:
СРНА
16.09.2025
12:04
Коментари:0
Директор Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ Зоран Тегелтија, који је повријеђен приликом пада са квада, остаје на даљем праћењу у Клиници за општу и абдоминалну хирургију Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске.
"Пацијент је стабилних виталних параметара и у току је примјена терапијских протокола, те остаје на лијечењу у овој клиници", саопштено је из УКЦ-а.
Тегелтија је хоспитализован у недјељу, 14. септембра, у поподневним часовима због повреда задобијених при паду са квада.
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму