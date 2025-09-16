Узбудљива завршница 3x3 Football сезоне

Извор:
АТВ
16.09.2025
11:54
Коментари:0
Љето се ближи крају, а са њим и завршница узбудљиве 3x3 фудбал сезоне широм Босне и Херцеговине.
Круна овогодишњег такмичења одржаће се у Бањалуци, гдје ће Трг Крајине 17. и 18. септембра постати права фудбалска арена и епицентар спортског и забавног садржаја.
Под слоганом "Born of the street", 3x3 Football и овог љета привукао је пажњу бројних играча и љубитеља фудбала, кроз турнире у Бијељини, Приједору, Шамцу, Српцу, Брчком, Теслићу, Дервенти, Оџаку и Прњавору.
Публика је с одушевљењем прихватила овај брзи и динамични формат игре, који фудбалским ентузијастима даје прилику да покажу своје вјештине и боре се за титулу најбољих.
Финални догађај у Бањалуци доноси много више од узбудљивих мечева. Посјетиоце очекује посебно богат програм, фан зона и игре за све генерације, вриједне награде, наступ регионалне звијезде и инфлуенсера, Маида Делића који има преко 100.000 пратилаца на ТикТоку, као и плесни спектакл студија „Гема“, те бројна изненађења која ће додатно обогатити атмосферу на Тргу Крајине.
3x3 Football се игра у тимовима од три играча и једне резерве, на терену димензија 15×10 метара, док су голови величине 1×0,80 метара. Утакмица траје 12 минута, подијељених у два полувремена од по шест минута. Прекиди се изводе убацивањем лопте ногом, а свака екипа која сакупи три корнера добија прилику да изведе казнени ударац. Такође, тим који у једном полувремену направи три прекршаја, за сваки наредни добија казнени ударац.
Пријаве екипа отворене су путем званичне платформе "3x3footballbix.com", а организатори поручују да ће публику дочекати спој врхунског спорта, забаве и јединственог амбијента у срцу града.
Златни спонзор манифестације је компанија Molson Coors и бренд Јелен пиво.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму