Стижу драстичне промјене за возаче: За 5 чаша пива одузимаће се дозвола

Извор:
Телеграф
16.09.2025
11:59
Коментари:0
Иако су најављене измјене Закона о безбједности саобраћаја још увијек у фази разматрања и чекају усвајање у Народној скупштини Србије, јавне дискусије, приједлози и вести у медијима указују на то да нас очекују знатно оштрије казне за најтеже прекршаје. Многе од тих измјена директно ће утицати на свакодневне возаче и имају за циљ повећање безбједности на путевима.
Вожња под утицајем алкохола и психоактивних супстанци остаје један од највећих проблема, а нови закон би то требало да ријеши још строжим мјерама. Бројке о саобраћајним несрећама на путевима Србије показују да ове мјере стижу у прави час. Наиме, према подацима Министарства унутрашњих послова и Агенције за безбједност саобраћаја вожња под дејством алкохола представља један од највећих проблема на српским путевима. Тако су током 2024. године, возачи под утицајем алкохола изазвали су 67 саобраћајних несрећа са смртним исходом, као и 1.779 несрећа са повријеђеним лицима.
Сцена
Учесница ријалитија Елита 'Душица Ђокић завршила у кревету с Јањушем
Према новим мјерама, за возаче који се ухвате за волан са више од 1,2 промила алкохола у крви, што би отприлике било са пет попијених чаша пива што се већ третира као насилничка вожња, најављене су затворске казне без могућности условне осуде. Уз то, слиједи им и дуготрајно одузимање возачке дозволе.
Вожња под дејством дроге већ је кажњива, али се најављује оштрија примјена прописа и ригорозније казне.
Возачи који прекораче брзину за више од 80 km/h ван насељеног мјеста могу остати без аутомобила и возачке дозволе, која би им била трајно одузета.
Хроника
Убиство на мах: Мустафић осуђен на пет година и седам мјесеци затвора
Повећане казне очекују и оне који претичу колону возила преко пуне линије, што је чест узрок саобраћајних несрећа, најављују.
Такође се прича и о томе да би се нерегистрована возила и фалсификоване таблице могле третирати као кривично дјело.
Власти су одлучне да се обрачунају са возачима који избјегавају регистрацију својих возила, па би тако поред значајног повећања новчане казне, могла бити и трајног одузимања возила.
Хроника
Огласили се из требињске Болнице: Познато стање радника који су испали из корпе
За ово дјело фалсификовања таблица најављује се третирање као кривично дјело, што би довело до знатно оштријих посљедица од прекршајних казни.
Помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја, Мирко Коковић, истакао је за Пинк телевизију да се у Србији годишње изгуби више од стотину живота због некоришћења сигурносног појаса. Подаци су поражавајући: само 85 одсто возача и сувозача везује појас, док се то дешава са тек сваким петим путником на задњем сједишту. Алармантно је и то што се само 68 одсто дјеце прописно превози.
БиХ
''Муслимани у Крајини не одустају од усташке идеологије''
Тренутна казна од 10.000 динара сматра се неадекватном.
Нови закон би требало да донесе драстично веће казне. Једна од најзначајнијих измјена је да ће возач бити одговоран за сва лица која превози, а која не користе појас.
Као примјер, Коковић наводи Грчку, гдје нови закон предвиђа казне од 350 до 2.000 евра за овај прекршај, уз могућност одузимања возачке дозволе.
Иако су ове промјене још увијек у форми приједлога, апелује се на возаче да се већ сада придржавају важећих прописа. Безбједност на путу је најважнија, а строже казне су само механизам да се смањи број трагичних исхода у саобраћају.
(Телеграф)
Економија
1 ч1
Градови и општине
1 ч1
Бања Лука
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму