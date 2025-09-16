Logo

''Удар'' на џепове политичара након десет година

16.09.2025

11:13

Цијене јела и пића у ресторану смјештеном у Парламентарној скупштини БиХ нису мијењане пуних десет година, али би ускоро могле да порасту.

Ако приједлог новог цјеновника буде усвојен, политичари ће умјесто досадашњих 5,5 КМ за порцију телећег печења плаћати – 6,5 КМ.

Кафа ће са досадашњих 0,80 КМ скочити на 1,5 КМ, док ће супа коштати 1,5 КМ, умјесто једне марке. Пилетина у сусаму, која је досад била 3,5 КМ, према приједлогу ће коштати 4 КМ.

Поскупљују и прилози, па ће тако пекарски кромпир ићи са једне марке на 1,5 КМ.

Како је наведено у образложењу приједлога, на доношење нове одлуке утицали су глобални поремећаји у производњи, транспорту и снабдијевању, усљед чега је дошло до великог раста цијена прехрамбених производа.

"Извршеном анализом констатовано је да је раст цијена основних животних намирница (брашно, уље, рижа, замрзнути производи, воће и поврће, месо) био највећи и креће се од 50 до 300 посто. Узимајући у обзир да те намирнице имају учешћа у формирању цијена готових производа преко 90 посто, закључак је да се продајне цијене морају кориговати на више", наводи се у образложењу.

Додаје се и да је урађена анализа цјеновника из 2015. године, што значи да се цијене нису мијењале десет година.

Према пројекцијама, нови цјеновник би донио раст прихода од око 35 посто, чиме би се компензовао раст улазних трошкова.

поскупљење

Hrana

Храна

Цијене

Parlamentarna skupština BiH

