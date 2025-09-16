Logo

Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске

Извор:

АТВ

16.09.2025

10:43

Коментари:

0
Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске
Фото: АТВ

Два мушкарца повријеђене су ноћас у тешкој саобраћајној незгоди у Требињу, а један од њих је хеликоптером пребачен на Универзитетски клинички центар Републике Српске ради даљег лијечења, потврђено је за АТВ из требињске Болнице.

Незгода се догодила ноћас око три часа у мјесту Моско.

У незгоди је учествовао форд којим је управљао М.К. који је задобио тешке тјелесне повреде, док је његов сувозач М.К. лакше повријеђен.

Тагови:

Саобраћајна незгода

Требиње

Коментари (0)
