Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске

Извор:
АТВ
16.09.2025
10:43
Коментари:0
Два мушкарца повријеђене су ноћас у тешкој саобраћајној незгоди у Требињу, а један од њих је хеликоптером пребачен на Универзитетски клинички центар Републике Српске ради даљег лијечења, потврђено је за АТВ из требињске Болнице.
Незгода се догодила ноћас око три часа у мјесту Моско.
У незгоди је учествовао форд којим је управљао М.К. који је задобио тешке тјелесне повреде, док је његов сувозач М.К. лакше повријеђен.
