Враћа се обавезни војни рок у Србију: Ево ко мора да га служи, а ко не

Начелник генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић потврдио је недавно да Војска Србије ради на припремама за служење обавезног војног рока и да ће он трајати 75 дана.
"Отпочели смо са набавком појединих материјалних средстава као што је униформа, као што је наоружање, прорачуни, утрошка, муниција за ту активност", рекао је начелник, додајући да се само чека доношење закона који ће све то и формално потврдити, па да може да почне.
За сада, правна процедура, укључујући усвајање закона и рјешавање питања приговора савјести, није завршена. Уколико се обавезно служење уведе, предвиђено је да би се они са приговором савјести опредјељивали за цивилно служење без оружја.
Обавезни војни рок би се односио на мушкарце.
За жене би и даље остала опција добровољног служења.
Планира се и увођење специфичних облика служења за младе људе са техничким и технолошким знањима, који би могли да служе у јединицама које захтијевају такве вјештине (нпр. управљање дроновима).
На основу најава о поновном увођењу обавезног војног рока, као и на основу ранијих законских рјешења, могу се издвојити сљедеће категорије лица која не би морала да служе:
