Враћа се обавезни војни рок у Србију: Ево ко мора да га служи, а ко не

Извор:

Телеграф

16.09.2025

10:23

Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

Начелник генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић потврдио је недавно да Војска Србије ради на припремама за служење обавезног војног рока и да ће он трајати 75 дана.

"Отпочели смо са набавком појединих материјалних средстава као што је униформа, као што је наоружање, прорачуни, утрошка, муниција за ту активност", рекао је начелник, додајући да се само чека доношење закона који ће све то и формално потврдити, па да може да почне.

novac evri

За сада, правна процедура, укључујући усвајање закона и рјешавање питања приговора савјести, није завршена. Уколико се обавезно служење уведе, предвиђено је да би се они са приговором савјести опредјељивали за цивилно служење без оружја.

Обавезни војни рок би се односио на мушкарце.

За жене би и даље остала опција добровољног служења.

Планира се и увођење специфичних облика служења за младе људе са техничким и технолошким знањима, који би могли да служе у јединицама које захтијевају такве вјештине (нпр. управљање дроновима).

Ко би био изузет?

На основу најава о поновном увођењу обавезног војног рока, као и на основу ранијих законских рјешења, могу се издвојити сљедеће категорије лица која не би морала да служе:

Лица неспособна за војну службу: На основу љекарских и психолошких прегледа које спроводе војне и цивилне здравствене установе, утврђује се здравствена способност регрута. Особе које буду оцијењене као "неспособне" за војну службу не би морале да служе војни рок. У обзир се узимају физички и ментални здравствени проблеми, као и одређена физичка стања.

Приговор савјести: Ово је уставно право. Особе које из вјерских, моралних или других разлога савјести не желе да служе војни рок са оружјем, могу да поднесу захтјев за цивилно служење. Иако детаљи новог закона нису познати, у ранијим решењима цивилно служење је трајало дуже од служења са оружјем, али без употребе оружја.

Једини хранилац породице: У ранијем периоду, лица која су била једини хранитељи породице могла су да одложе или да буду ослобођена служења војног рока. Очекује се да би сличне одредбе могле бити поново усвојене.

Двојни држављани: У зависности од међународних уговора и законских рјешења, лица са двојним држављанством која су регулисала војну обавезу у другој држави чији су држављани, могу бити ослобођена служења у Србији, под условом да испуне одређене услове.

Одређене старосне групе: Војна обавеза престаје за мушкарце са навршених 60 година живота, а за жене са 50 година. Такође, постоји могућност да се служење војног рока одложи до навршавања 27. године живота, пише "Телеграф".

