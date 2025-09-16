Подигнута оптужница против Горана Весића и још 12 особа

Извор:
Телеграф
16.09.2025
10:04
Коментари:0
Поводом трагичног догађајем од дана 1.11.2024. године када је усљед рушења надстрешнице Жељезничке станице у Новом Саду живот изгубило шеснаест лица и једно лице тешко повријеђено, Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавјештава јавност да је дана 16.9.2025. године, у складу са законом, подигло Оптужницу против тринаест оптужених због оправдане сумње да су учинили кривична дјела која се правно квалификују као Тешка дјела против опште сигурности из члана 288 став 2 Кривичног законика.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду је у допуни истражног поступа у потпуности поступило по Одлуци Вијећа Вишег суда у Новом Саду бр. КВ. 1408/24 која је достављена овом тужилаштву 11.04.2025. године. Посљедња истражна радња је предузета дана 12.9.2025. године, након чега је дана 15.9.2025. године донијета Наредба о завршетку допуне истраге чиме је окончан истражни поступак.
Хроника
Радници испали из корпе: Хитно пребачени у болницу
Током истраге, Више јавно тужилаштво у Новом Саду је поступало у оквирима својих надлежности и у интересу истраге. Свјесно значаја овог поступка, Више јавно тужилаштво у Новом Саду је користило све расположиве људске и материјалне ресурсе како би се утврдило потпуно чињенично стање.
Подигнутом Оптужницом је обухваћено тринаест оптужених Г.В. бивши министар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ј.Т. бивши в.д. генералног директора ” Инфраструктура жељезнице Србије” а.д., А.Д. бивши в.д. помоћника министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Н.Ш. бивши генерални директор ”Инфраструктура жељезнице Србије” а.д., С.Н. одговорни пројектанта грађевинске конструкције, М.Ј. главни пројектант идејног пројекта, Љ.М.М. главни пројектант пројекта за грађевинску дозволу, М.С. извјестилац Републичке ревизионе комисије, Ј.С.М. лице одговорно за техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, З.С.М. и Д.Ј. лица одговорних за извођење грађевинских радова, М.Г. и Д.Т. лица одговорних за стручни надзор над извођењем радова, и то:
- због кривичних дјела којима је омогућена употреба јавног објекта - станичне зграде Жељезничке станице у Новом Саду, крила Б, иако су у току били грађевински радови и за који објекат није издата употребна дозвола,
- због кривичног дјела у вези са претходним неодржавањем конструкције објекта станичне зграде,
- због кривичних дјела у фази пројектовања и извођења радова приликом реновирања станичне зграде Жељезничке станице у Новом Саду.
Бања Лука
Шеранић пријавио вандалски чин: Оштећена бања у Бањалуци
Оптужницом је предложено да Виши суд у Новом Саду према свим окривљенима одреди притвор због и даље великог узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка. У односу на поједине оптужене предложено је одређивање притвора и због опасности да ће поновити кривично дјело.
У циљу заштите интереса свих оштећених, Оптужницом је предложено да суд овлашћеним лицима досуди имовинскоправне захтјеве. Предложено је да се свим оптуженима изрекне мјера безбједности Забрана вршења позива, дјелатности и дужности, као и да се сви оптужени обавежу да у цјелини накнаде трошкове кривичног поступка.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду поздравља конструктивно учешће јавности у овом предмету. Уједно напомињемо да Више јавно тужилаштво поступа у јавном интересу, те да произвољна нагађања у јавности не доприносе спровођењу истраге.
Хроника
Хиљаде Хрвата насјело на превару: Несвјесно увлачили и пријатеље
Наводи Оптужнице су потпуности поткрепљени прикупљеним доказима који потврђују оправдану сумњу да су оптужени извршили кривична дјела која им се стављају на терет. Више јавно тужилаштво у Новом Саду очекује да ће Оптужница у најкраћем року да ступи на правну снагу за све оптужене. Тиме би се на јавном суђењу започело извођење доказа, како тужилаштва тако и одбране, у циљу утврђивања кривичне одговорности пред судом.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму