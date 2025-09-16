Дјечак (14) се објесио пар сати прије почетка школске године

Извор:
Заједница у провинцији Латина у Италији у шоку је након смрти дјечака (14), који се објесио 11. септембра, само пар сати прије почетка школске године, преносе медији.
Паоло Мендико се објесио у својој спаваћој соби, а према писању медија, наводно је био жртва малтретирања и сајбер насиља.
Паоло је наводно ноћ проке самоубиства послао поруку школским друговима.
"Сачувајте ми мјесто у првом реду у школи", написао дјечак, срцепарајући знак који данас добија разарајуће значење.
Према ријечима чланова његове породице, Паоло је био мета малтретирања у школи и хомофобичних напада. У разреду су га наводно звали "дјевојчица" и "Паола". Био је добар ученик, волио је пецање са својим оцем и свирао је бас.
Због злостављања је промијенио и школу, али то није било довољно и у првој години средње школе ноћна мора је поново почела.
"Пуно пута сам га видјела да плаче", рекла је његова мајка.
Канцеларија тужиоца у Касину покренула је случај за подстицање на самоубиство, наложивши обдукцију и запљену мобилних телефона дјечака, његових рачунара и рачунара неколико његових вршњака.
У међувремену, карабињери истражују могуће инциденте сајбер малтретирања који су се појавили путем четова и друштвених медија.
