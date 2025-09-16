Logo
Дјечак (14) се објесио пар сати прије почетка школске године

Телеграф

16.09.2025

08:54

Дјечак (14) се објесио пар сати прије почетка школске године
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Заједница у провинцији Латина у Италији у шоку је након смрти дјечака (14), који се објесио 11. септембра, само пар сати прије почетка школске године, преносе медији.

Паоло Мендико се објесио у својој спаваћој соби, а према писању медија, наводно је био жртва малтретирања и сајбер насиља.

Паоло је наводно ноћ проке самоубиства послао поруку школским друговима.

"Сачувајте ми мјесто у првом реду у школи", написао дјечак, срцепарајући знак који данас добија разарајуће значење.

Према ријечима чланова његове породице, Паоло је био мета малтретирања у школи и хомофобичних напада. У разреду су га наводно звали "дјевојчица" и "Паола". Био је добар ученик, волио је пецање са својим оцем и свирао је бас.

Због злостављања је промијенио и школу, али то није било довољно и у првој години средње школе ноћна мора је поново почела.

"Пуно пута сам га видјела да плаче", рекла је његова мајка.

Канцеларија тужиоца у Касину покренула је случај за подстицање на самоубиство, наложивши обдукцију и запљену мобилних телефона дјечака, његових рачунара и рачунара неколико његових вршњака.

У међувремену, карабињери истражују могуће инциденте сајбер малтретирања који су се појавили путем четова и друштвених медија.

(Телеграф)

