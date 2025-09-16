ИРБ Српске увела низ новина: Ево шта још планирају

Извор:
РТРС
16.09.2025
08:20
Коментари:0
Инвестиционо развојна банка (ИРБ) Републике Српске грађанима и младим брачним паровима омогућила је нове кредитне линије које доносе повољније услове.
Универзална кредитна линија намијењена младим брачним паровима до 40 година једна је од новина у оквиру нове кредитне линије.
О новим погодностима за РТРС је говорио директор ИРБ-а, Борис Кнежевић који је поручио да су нове кредитне линије усклађене са пронаталитетном политиком.
"Избачене су све дискриминације које су до сада постојале, од области образовања до других елемената. Ово је кредитна линија усклађена са пронаталитетном политиком и представља конкурентну кредитну линију са каматном стопом од 2,99 одсто. Очекујемо да ће то кориговати стање на банкарском тржишту у овом тренутку“, каже Кнежевић.
Република Српска
Кузмић: Премијеру предат план рада у наредних 100 дана
Истиче да је помјерена старосна граница за добијање ових кредитних линија, али и да су сами услови за добијање средстава поједностављени.
"Раније су постојале различите категорије које су одређивале право на снижену каматну стопу, док је сада уведена јединствена каматна стопа за куповину прве стамбене јединице у животу. Наш циљ је да омогућимо свим категоријама становништва да дођу до прве некретнине. То је новина коју смо увели, као и опциони грејс период од шест мјесеци који паровима омогућава да опреме стан и прилагоде се новом животу. Пред нама је да видимо како ће то све функционисати у пракси“, рекао је Кнежевић.
Хроника
Жена погинула на путу Кула - Бистрица
Додаје да је рад на припреми ове кредитне линије трајао дуго, а осим тога ИРБ је радио и на кредитним линијама за осјетљиве категорије друштва.
"За породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде предвиђена је посебна каматна стопа од 1,99 одсто. Наша опредијељеност је да се приближимо најосјетљивијим категоријама становништва - тамо гдје комерцијалне банке немају интерес, ИРБ обезбјеђује кредитна средства“, поручио је Кнежевић.
Осим ових кредитних линија директор ИРБ-а истиче да су у најави и кредити за студенте.
"Постоји воља за ове кредитне линије и захваљујем се директорки М:тела која је изразила подршку, као и Поштанској штедионици која је дала пуну подршку за поједностављење стамбених кредитних линија. Ово је заједнички рад компанија из Србије и Републике Српске, и надам се да ће линија за студентске кредите бити ускоро успостављена. Иза нас су непуна три мјесеца, али много тога је већ урађено, успостављена је динамика да се скоро па на седмичном нивоу стварају нове иницијативе - иако треба остати опрезан“, подсјетио је Кнежевић.
Ауто-мото
Стиже велика промјена за возаче Б категорије
Када су у питању кредитне линије за студенте, Кнежевић истиче да ће се оне фокусирати на на финансирање школовања и трошкова студирања. Биће јасно дефинисане категорије и услови које студенти морају испунити да би остварили право на средства. Услови ће подразумијевати и суфинансирање камата од стране других компанија, што ће додатно олакшати приступ студентима.
"Наравно, тражиће се потврда од факултета да су студенти редовно уписани и да испуњавају све потребне критеријуме“, додао је Кнежевић.
Поручује да су у најави и још неке новине међу којима су и кредитне линије за самце.
"На почетку мандата сам рекао да ћемо се трудити да уклонимо све облике дискриминације и да ћемо се посветити и тој категорији становништва. Међутим, потребно нам је још времена. Сигурно ће у наредном периоду бити уведена и та кредитна линија. Такође, планирамо и кредитне линије за пензионере, како бисмо свеобухватно приступили тржишту становништва. Немогуће је све реализовати за три мјесеца, али ово је био први корак и он је већ спроведен“, нагласио је Кнежевић.
Друштво
Ускоро нова правила: Без овога више нема уласка у ЕУ
Директор ИРБ-а је по преузимању функције привукао пажњу јавности због бројних рестрикција и резова у пословању ИРБ-а. Поред ових мјера на снази је била и провјера диплома запослених у ИРБ-у.
"На почетку сваког мандата неопходно је утврдити стварно стање у институцији. У том контексту, извршене су промјене на свим позицијама гдје је утврђено недовољно залагање и пословна активност. Дата је прилика интерним кадровима који посједују стручне квалификације и који су дуго чекали своју шансу. Данас тамо дјелује нова енергија - и нова институција. Једино појачање које смо тражили било је у дијелу кадрова за спречавање прања новца, гдје смо довели два врхунска професионалца. Што се тиче провјере диплома, тај процес је још увијек у току. Циљ нам је да се успостави потпуни интегритет институције - да знамо гдје се налазимо и да ли располажемо потребним знањем и квалитетом“, нагласио је Кнежевић.
Најновије
Најчитаније
09
06
08
54
08
41
08
20
08
13
Тренутно на програму