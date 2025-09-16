Logo
Трамп диже тужбу против Њујорк Тајмса: Тешка чак 15 милијарди долара

Телеграф

16.09.2025

07:24

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је у понедјељак да ће због клевете и лажног приказивања поднијети тужбу у вриједности од 15 милијарди долара против Њујорк Тајмса (The New York Times-a), свега неколико дана након што је тај лист објавио чланке о његовим везама с педофилом милијардером Џефријем Епстајном, пише Ројтерс.

Ова изјава услиједила је након што је Трамп прошле недјеље запријетио тужбом против Њујорк Тајмса због извјештавања везаног уз сексуално сугестивну поруку и цртеж које је Епстајн наводно добио.

"Данас имам велику част да поднесем тужбу због клевете и лажног приказивања против The New York Times-a у вриједности од 15 милијарди долара", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Њујорк Тајмса није одмах одговорио на захтјев за коментар.

Трамп је оптужио лист да лаже о њему, његовој породици и пословању, као и о републиканским покретима и идеологијама попут America First Movement и слогана Make America Great Again (MAGA).

Додао је да ће тужба бити поднијета на Флориди, али није изнио додатне детаље.

(Телеграф)

Доналд Трамп

