Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?

Агенције

16.09.2025

06:53

Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?
Тајлер Робинсон, осумњичени за убиство Чарлија Кирка, очигледно је признао убиство десничарског активисте у групном чету на онлајн платформи Дискорд, објавио је данас Вашингтон пост.

У низу порука које је послао малој групи људи Робинсон је навео да има "лоше вијести" и додао: ''то сам био ја на Универзитету јуче", преноси амерички лист, позивајући се на изворе и снимке екрана у које је, како тврди, имао увид.

Рекао је групи да ће се ускоро предати и захвалио им на "свим лијепим тренуцима и смијеху", наводи се.

Напомиње се и да нико од чланова групе није одговорио на његове поруке.

Робинсон је послао поруке око два сата прије него што је приведен, наводи Пост.

Тајлер Робинсон

Чарли Кирк

