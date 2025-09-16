Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?

Извор:
Агенције
16.09.2025
06:53
Коментари:0
Тајлер Робинсон, осумњичени за убиство Чарлија Кирка, очигледно је признао убиство десничарског активисте у групном чету на онлајн платформи Дискорд, објавио је данас Вашингтон пост.
У низу порука које је послао малој групи људи Робинсон је навео да има "лоше вијести" и додао: ''то сам био ја на Универзитету јуче", преноси амерички лист, позивајући се на изворе и снимке екрана у које је, како тврди, имао увид.
Бања Лука
Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"
Рекао је групи да ће се ускоро предати и захвалио им на "свим лијепим тренуцима и смијеху", наводи се.
Напомиње се и да нико од чланова групе није одговорио на његове поруке.
Љубав и секс
Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?
Робинсон је послао поруке око два сата прије него што је приведен, наводи Пост.
Најновије
Најчитаније
09
06
08
54
08
41
08
20
08
13
Тренутно на програму