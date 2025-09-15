Logo
Large banner

Несвакидашњи призор: Видра протрчала кроз центар града

15.09.2025

22:36

Коментари:

0
Несвакидашњи призор: Видра протрчала кроз центар града
Фото: Erwan Grey/Pexels

Грађани Сомбора данас 15. септембра су имали прилику да присуствују несвакидашњем призору јер је кроз главну градску улицу јурила је уплашена видра.

Како се види на снимку објављеном на Инстаграм страници 192.rs, животиња је збуњено трчала улицом док су пролазници у невјерици посматрали.

Убрзо су на лице мјеста стигли припадници Ватрогасне службе, који су успјели да смире и збрину преплашену животињу.

За сада остаје мистерија како се ова видра нашла у центру града на сјеверу Србије, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

vidra

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

22

58

Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

22

43

Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

22

40

Скупа зимница: Грађани штеде на свему

22

36

Несвакидашњи призор: Видра протрчала кроз центар града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner