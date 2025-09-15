Несвакидашњи призор: Видра протрчала кроз центар града

15.09.2025
22:36
Коментари:0
Грађани Сомбора данас 15. септембра су имали прилику да присуствују несвакидашњем призору јер је кроз главну градску улицу јурила је уплашена видра.
Како се види на снимку објављеном на Инстаграм страници 192.rs, животиња је збуњено трчала улицом док су пролазници у невјерици посматрали.
Убрзо су на лице мјеста стигли припадници Ватрогасне службе, који су успјели да смире и збрину преплашену животињу.
За сада остаје мистерија како се ова видра нашла у центру града на сјеверу Србије, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
23
00
22
58
22
43
22
40
22
36
Тренутно на програму