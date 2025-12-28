Logo
Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Извор:

СРНА

28.12.2025

09:37

Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је данас да је Русија спремна да настави сарадњу са Сједињеним Америчким Државама на развоју споразума о Украјини.

- Цијенимо напоре америчког предсједника Доналда Трампа и његовог тима да постигну мирно рјешење. Посвећени смо наставку сарадње са америчким преговарачима на развоју одрживих споразума који се баве основним узроцима сукоба - рекао је он у интервјуу за ТАСС.

Како је навео, Русија не види спремност за конструктивне преговоре између режима украјинског предсједника Володимира Зеленског и његових европских сарадника.

- Примећујемо да режим Зеленског и његови европски посредници не показују никакву спремност за конструктивне преговоре. Кијевски режим терорише цивиле и врши саботаже против цивилне инфраструктуре наше земље - истакао је Лавров.

Шеф руске дипломатије је нагласио да је руска војска чврсто преузела стратешку иницијативу на фронту.

- Кијев наставља своје напоре да промијени ситуацију на фронту, гдје је руска војска чврсто преузела стратешку иницијативу - рекао је он.

Лавров је такође напоменуо да већи дио Европе подржава кијевски режим финансијски и оружјем, рачунајући на негативан утицај санкција на руску економију.

- Скоро цијела Европа, уз неколико изузетака пумпа украјински режим новцем и оружјем, сањајући о колапсу руске економије под притиском санкција - закључио је Лавров.

Сергеј Лавров

