Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Извор:
СРНА
28.12.2025
09:37
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је данас да је Русија спремна да настави сарадњу са Сједињеним Америчким Државама на развоју споразума о Украјини.
- Цијенимо напоре америчког предсједника Доналда Трампа и његовог тима да постигну мирно рјешење. Посвећени смо наставку сарадње са америчким преговарачима на развоју одрживих споразума који се баве основним узроцима сукоба - рекао је он у интервјуу за ТАСС.
Како је навео, Русија не види спремност за конструктивне преговоре између режима украјинског предсједника Володимира Зеленског и његових европских сарадника.
- Примећујемо да режим Зеленског и његови европски посредници не показују никакву спремност за конструктивне преговоре. Кијевски режим терорише цивиле и врши саботаже против цивилне инфраструктуре наше земље - истакао је Лавров.
Шеф руске дипломатије је нагласио да је руска војска чврсто преузела стратешку иницијативу на фронту.
- Кијев наставља своје напоре да промијени ситуацију на фронту, гдје је руска војска чврсто преузела стратешку иницијативу - рекао је он.
Лавров је такође напоменуо да већи дио Европе подржава кијевски режим финансијски и оружјем, рачунајући на негативан утицај санкција на руску економију.
- Скоро цијела Европа, уз неколико изузетака пумпа украјински режим новцем и оружјем, сањајући о колапсу руске економије под притиском санкција - закључио је Лавров.
Свијет
3 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму