Погођен аутомобил пољског политичара! Изрешетан у Бриселу

15.09.2025
22:26
У преподневним сатима је испаљено девет хитаца на возило пољског посланика у Европском парламенту, Валдемара Буде, у Бриселу. Локални медији извјештавају да је он био очигледна мета напада, иако повреде још нису потврђене. Тренутно нема осумњичених.
Валдемар Буда, рођен 1982. године у Туреку, Пољска, студирао је право на Универзитету у Лођу и квалификовао се као правни савјетник прије него што је ушао у политику.
Први пут је служио као градски вијећник у Лођу, а 2015. је изабран у пољски Сејм као члан странке Право и правда (ПиС), гдје је стекао репутацију радећи на питањима правде и развоја.
Свијет
Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави
Касније је обављао високе државне функције, укључујући секретара у Министарству инвестиција и развоја, а потом у Министарству фондова и регионалне политике, прије него што је у априлу 2022. именован за Министра економског развоја и технологије у влади премијера Матеуша Моравјецког, функцију коју је обављао до краја 2023. године.
Године 2024. изабран је за посланика Европског парламента, придружио се групи Европски конзервативци и реформисти и служи у одборима фокусираним на пољопривреду, рурални развој и јавно здравље.
Ожењен је и има двоје дјеце, а познат је и по организацији годишње ходочасничке трке до Ченстохова.
(Курир)
