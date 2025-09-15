Logo
Large banner

Погођен аутомобил пољског политичара! Изрешетан у Бриселу

15.09.2025

22:26

Коментари:

0
Погођен аутомобил пољског политичара! Изрешетан у Бриселу

У преподневним сатима је испаљено девет хитаца на возило пољског посланика у Европском парламенту, Валдемара Буде, у Бриселу. Локални медији извјештавају да је он био очигледна мета напада, иако повреде још нису потврђене. Тренутно нема осумњичених.

Валдемар Буда, рођен 1982. године у Туреку, Пољска, студирао је право на Универзитету у Лођу и квалификовао се као правни савјетник прије него што је ушао у политику.

Први пут је служио као градски вијећник у Лођу, а 2015. је изабран у пољски Сејм као члан странке Право и правда (ПиС), гдје је стекао репутацију радећи на питањима правде и развоја.

donald tusk

Свијет

Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Влада и политичка каријера

Касније је обављао високе државне функције, укључујући секретара у Министарству инвестиција и развоја, а потом у Министарству фондова и регионалне политике, прије него што је у априлу 2022. именован за Министра економског развоја и технологије у влади премијера Матеуша Моравјецког, функцију коју је обављао до краја 2023. године.

Европски парламент

Године 2024. изабран је за посланика Европског парламента, придружио се групи Европски конзервативци и реформисти и служи у одборима фокусираним на пољопривреду, рурални развој и јавно здравље.

Ожењен је и има двоје дјеце, а познат је и по организацији годишње ходочасничке трке до Ченстохова.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Пољска

političar

pucnjava

Брисел

Валдемар Буда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лопови украли ауто премијерове супруге

Свијет

Лопови украли ауто премијерове супруге

5 д

0
Процурио компромитујући снимак: Шта је радио Туск док је водио Европски савјет

Свијет

Процурио компромитујући снимак: Шта је радио Туск док је водио Европски савјет

2 мј

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони оштро "љевичарским" екстремистима: Имамо ли блаже казне за оне који убијају политичаре на "десници"?

3 ч

0
Макроне, није добро

Свијет

Макроне, није добро

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

22

58

Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

22

43

Америчка војска запуцала, погођен чамац из Венецуеле

22

40

Скупа зимница: Грађани штеде на свему

22

36

Несвакидашњи призор: Видра протрчала кроз центар града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner