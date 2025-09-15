Мелони оштро "љевичарским" екстремистима: Имамо ли блаже казне за оне који убијају политичаре на "десници"?

Извор:
15.09.2025
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони осудила је срамне коментаре "љевице" о убиству америчког родољуба Чарлија Кирка, те истакла да је то неприхватљиво.
"Мржња и политичко насиље се драматично враћају као стварност, доводећи до тога да многа питања дођу до изражаја. Долазим из политичке заједнице која је често била неправедно оптуживана за ширење мржње, оптуживана, гле чуда, од стране истих људи који данас ћуте, умањују или чак оправдавају или славе унапријед смишљено, намјерно, хладнокрвно убиство 31-годишњег човека чији је једини злочин био да храбро брани своје идеје. Он би једноставно седео у јавности и дозвољавао било коме да га изазове на дебату о било којој теми, јер је био увјерен у своје идеје. Радио је то са осмјехом на лицу, радио је то са поштовањем, зато је био застрашујући. Јер када немате аргументе, плашите се оних који их имају. Видјела сам да се то дешава много пута. Они који немају аргументе имају само оружје криминализације, оружје увреда, оружје дискредитације свог противника, оружје насиља, које увијек почиње као вербално насиље, али понекад постаје и физичко насиље. Ово кажем и зато што сам посљедњих дана прочитала много нехуманих коментара о смрти Чарлија Кирка, а прочитала сам и друге застрашујуће. Једна од њих је од Пјера Ђорђа Одефредија, љевичарског интелектуалца, који је рекао да пуцање на Мартина Лутера Кинга и пуцање на представника МАГА није иста ствар. Сада бих жељела да питам овог уваженог професора шта тачно мисли под тим. Да ли то значи да је легитимно пуцати на одређене људе због њихових идеја? Или да је мање озбиљно пуцати на њих зато што не дијелимо њихове идеје? Или да је разумљиво жељети да их пуцамо због њихових идеја? Да ли то значи да је потребно да имамо блаже казне за оне који убијају политичаре на 'десници'?", питала је она.
Сматра да је потребно да се италијанска "левица" позове на одговорност за сталну минимализацију, чак и оправдавање насиља над онима који немају исте погледе на политику као они.
"Јер клима, и овдје у Италији, постаје неодржива и вријеме је да се то осуди и да се јасно каже да су ови аргументи неприхватљиви, опасни", закључила је она.
