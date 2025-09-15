Срушен дрон над резиденцијом предсједника Пољске у Варшави

Извор:
Безбједносне службе Пољске неутралисале су дрон који је летио изнад владиних зграда у центру Варшаве, а двојица држављана Бјелорусије су ухапшена, потврдио је у понедјељак премијер Доналд Туск.
"Владина безбједносна служба малоприје је неутралисала дрон који је летио изнад владине зграде у улици Паркова и изнад Пелведер палате", објавио је Туск на платформи X. Белведер је једна од званичних резиденција предсједника Пољске.
"Двојица бјелоруских држављана су ухапшена. Полиција проводи истрагу", додао је премијер.
Инцидент се десио у тренутку када је Пољска у повишеном степену приправности након што је прошле седмице забиљежен највећи упад руских дронова у њен ваздушни простор од почетка рата у Украјини.
Тада су западни борбени авиони први пут оборили руске циљеве, што је изазвало нову забринутост у регији која је у сталном стању напетости још од 2022. године, када је Москва покренула операцију у Украјини.
Туск је тада упозорио да је ријеч о „најближем што смо досад били отвореном сукобу од Другог свјетског рата“.
