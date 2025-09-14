Пољска потврдила: Није било повреде њеног ваздушног простора

Извор:
Пољске оружане снаге нису пронашле доказе о наводном кршењу пољског ваздушног простора, због чега је пољски војни авион подигнут у небо, саопштила је данас оперативна команда пољских оружаних снага.
"У вези са активностима војске 13. септембра због пријетње кршења нашег ваздушног простора, обавјештавамо вас да су коришћена сва расположива средства за провјеру индикација радарског система о могућем кршењу. Предузете акције нису потврдиле очитавања наших система и самим тим нису потврдиле кршење пољског ваздушног простора", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се сугерише да су радарски сигнали могли бити повезани са временским условима, али да је био потребан одговор због детектовања објеката у близини границе.
"Слична ситуација догодила се јуче у Румунији, гдје су такође забиљежени радарски показатељи, што је довело до активирања система противваздушне одбране", истиче се у саопштењу.
Пољски премијер Доналд Туск рекао је у сриједу, 10. септембра да су "опасни" дронови руског поријекла оборени изнад Пољске, али није пружио доказе.
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен касније је изјавила да је у том инциденту било умијешано више од десет дронова.
Као одговор, руски отправник послова у Пољској Андреј Ордаш рекао је за РИА Новости да Варшава није пружила никакве доказе о наводном руском поријеклу дронова.
