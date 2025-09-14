Кошарац: Саборност - најбољи одговор на тежње оних који желе да разбију српско јединство

Извор:
СРНА
14.09.2025
11:31
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да су саборност и подршка национално одговорним политикама руководства Републике Српске и Србије најбољи одговор на глобалне изазове и нечасне тежње оних који желе да разбију српско национално јединство и да униште национални идентитет.
"Сутра ћемо са поносом прославити Дан српског јединства, слободе и националне заставе, празник који обједињује српски народ у духу слоге, заједништва и саборности", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Он је додао да овај празник подсјећа на вриједности које су омогућиле опстанак српског народа у најтежим историјским околностима - слободу, солидарност и заједнички идентитет.
Кошарац је пожелио да Дан српског јединства, слободе и националне заставе буде подсјетник на заједничке циљеве, поштовање и љубав према отаџбини.
Република Српска
Ковачевић: Референдум је кључно средство одбране Републике Српске
"Сјећајући се славног успјеха српске војске у пробоју Солунског фронта и ослобађања земље, наша морална обавеза и истинско опредјељење јесте да чувамо српско јединство, несаломиву тежњу за слободом и наш национални идентитет. Нашим поносним прецима дали смо завјет саборности, јединства и одлучности да српски народ остане на њиховом часном и поносном путу, на путу слободе, патриотизма, истине и правде", истакао је Кошарац.
Он је додао да је тробојка симбол српског јединства и тежње за изградњу заједничког живота и будућности на свим пољима.
Фудбал
Неочекиван прелазак: Фудбалер Црвене звезде облачи дрес Партизана
"У данима када славимо српско јединство, слободу и заставу, поносни смо на везе Српске и Србије, које су нераскидиве и никад снажније, захваљујући национално одговорним политикама предсједника Милорада Додика и Александра Вучића. Живјела Српска! Живјела Србија! Живио српски народ!", поручио је Кошарац.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму