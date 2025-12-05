Logo
Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

05.12.2025

21:28

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још
Фото: Pixabay

Сарма је једно од оних јела која на моменат зауставе вријеме и призову успомене на дом, породична окупљања и мирис празника. Иако је најчешће припремамо у месној верзији, посна сарма има посебну чар.

Ако мислите да не може да дочара тај укус, варате се. Посна сарма је краљица зимске трпезе и врло радо ћете је спремати током ових дана, пошто је рецепт више него једноставан.

Састојци за посну сарму:

1 главица киселог купуса

2 главице црног лука

100 грама риже

1 мрква

1 шака рибљих изнутрица

1 кашика мљевене паприке

1 шоља мљевених ораха

мало брашна

ловоров лист

со, бибер

Припрема посне сарме:

Листове купуса прво исперите од соли и расола под млазом воде и потрудите се да лијепо уклоните жиле са средине листова.

Црни лук ситно исјецкајте, као и ољуштену мркву и заједно пропржите на уљу у тигању. Посолите и убаците набубрелу рижу који сте потопили у води претходне ноћи и још мало кратко пропржите. Убаците и изнутрице, додајте паприку и зачине, промијешајте и склоните са рингле. Кад се прохлади, додајте мљевених ораха па промијешајте.

На сваки лист купуса стављајте по кашику над‌јева, па увијајте сарме. На дно шерпе са мало дебљим дном сипајте мало уља па ставите један лист купуса и редајте сарме. Између сарми стављајте по неколико листа ловора.

Налијте топлом водом, па кувајте на тихој ватри док купус не омекша. Биће потребно око сат и по или два, а по потреби доливајте воду.

Сарма ће бити укуснија ако пред крај кувања ставите у загријану рерну да се запече и тако добије златкасту боју. Посна сарма је спремна за конзумацију, преноси Она.рс.

