Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања

Редовно чишћење веш машине је кључно не само за дуг вијек трајања саме машине, већ и за квалитет прања ваше одјеће. Накупљена прљавштина у машини може смањити ефикасност прања, због чега веш понекад не мирише свјеже или се на тканинама појављују бијеле флеке.
Први корак у чишћењу је фиока за детерџент. Већина машина омогућава једноставно вађење фиоке, коју је потребно детаљно опрати са свих страна. На овом мјесту се најчешће скупљају прашина, остаци прашка и омекшивача који касније могу оставити мрље на одјећи.
Након чишћења фиоке, обавезно очистите доњи филтер машине. Он се налази у доњем дијелу машине, а приступ му се омогућава малим вратанцима која се отварају.
Затим, врата машине са унутрашње стране дезинфикујте алкохолом. Када завршите са чишћењем, укључите празну машину на програм прања при 90 степени. У фиоку ставите комбинацију соде бикарбоне и сока од лимуна или сирћета, што додатно уклања наслаге и неугодне мирисе.
Правилно чишћење веш машине осигурава да ваш веш увијек буде свјеж и чист, а машина ће радити ефикасније и дуже.
