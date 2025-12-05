Logo
Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања

05.12.2025

10:13

Коментари:

0
Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања
Фото: Pexels

Редовно чишћење веш машине је кључно не само за дуг вијек трајања саме машине, већ и за квалитет прања ваше одјеће. Накупљена прљавштина у машини може смањити ефикасност прања, због чега веш понекад не мирише свјеже или се на тканинама појављују бијеле флеке.

Први корак у чишћењу је фиока за детерџент. Већина машина омогућава једноставно вађење фиоке, коју је потребно детаљно опрати са свих страна. На овом мјесту се најчешће скупљају прашина, остаци прашка и омекшивача који касније могу оставити мрље на одјећи.

Након чишћења фиоке, обавезно очистите доњи филтер машине. Он се налази у доњем дијелу машине, а приступ му се омогућава малим вратанцима која се отварају.

Национална гарда-27112025

Свијет

Суд подржао Трампа: Национална гарда остаје у Вашингтону

Затим, врата машине са унутрашње стране дезинфикујте алкохолом. Када завршите са чишћењем, укључите празну машину на програм прања при 90 степени. У фиоку ставите комбинацију соде бикарбоне и сока од лимуна или сирћета, што додатно уклања наслаге и неугодне мирисе.

Правилно чишћење веш машине осигурава да ваш веш увијек буде свјеж и чист, а машина ће радити ефикасније и дуже.

