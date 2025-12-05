Ако желите нешто ефектно без укључивања рерне, имамо ријешење

Извор:
У вријеме када се све више траже брзе и једноставне посластице, кокос ролат који се не пече поново осваја домаће кухиње.
Захваљујући једноставним састојцима, овај ролат налази пут и до свечаних трпеза и до свакодневних слатких пауза.
Састојци за тамни дио:
250 грама мљевеног кекса
125 грама шећера у праху
50 грама чоколаде (истопити)
130 милилитара млијека (угрејати до кључања)
Састојци за бијели дио:
150 грама маргарин
100 грама шећера у праху
100 грама кокоса
Припрема:
Прво припремите тамни дио ролата. У једној посуди помијешајте мљевени кекс и шећер у праху. Потом прокухајте млијеко и додајте га у посуду са чоколадом. Лагано мијешајте док се не истопи па онда спојите са мљевеним кексом и шећером у праху. Добро измијешајте док не добијете уједначену смјесу.
Смјесу пребаците на лист папира за печење па покријте с другим листом и разваљајте у облик правоугаоника. Нека смјеса буде дебљине пола центиметра.
Након тога припремите бијели дио. Спојите кокос и шећер у праху па додајте истопљени маргарин. Ако је смјеса суха, по потреби додајте мало млијека како би смјеса била мало кремастија.
Бијели дио равномјерно распоредите преко тамног дијела. Лагано заролајте у чврсти ролат. Потом га замотајте у ПВЦ фолију и оставите у фрижидер да се стисне. Након тога, можете је нарезати и сервирати.
