Ако желите нешто ефектно без укључивања рерне, имамо ријешење

Кликс

05.12.2025

09:19

0
Фото: Pixabay/NoName_13

У вријеме када се све више траже брзе и једноставне посластице, кокос ролат који се не пече поново осваја домаће кухиње.

Захваљујући једноставним састојцима, овај ролат налази пут и до свечаних трпеза и до свакодневних слатких пауза.

Састојци за тамни дио:

250 грама мљевеног кекса

125 грама шећера у праху

50 грама чоколаде (истопити)

130 милилитара млијека (угрејати до кључања)

Састојци за бијели дио:

150 грама маргарин

100 грама шећера у праху

100 грама кокоса

Припрема:

Прво припремите тамни дио ролата. У једној посуди помијешајте мљевени кекс и шећер у праху. Потом прокухајте млијеко и додајте га у посуду са чоколадом. Лагано мијешајте док се не истопи па онда спојите са мљевеним кексом и шећером у праху. Добро измијешајте док не добијете уједначену смјесу.

Смјесу пребаците на лист папира за печење па покријте с другим листом и разваљајте у облик правоугаоника. Нека смјеса буде дебљине пола центиметра.

Након тога припремите бијели дио. Спојите кокос и шећер у праху па додајте истопљени маргарин. Ако је смјеса суха, по потреби додајте мало млијека како би смјеса била мало кремастија.

Бијели дио равномјерно распоредите преко тамног дијела. Лагано заролајте у чврсти ролат. Потом га замотајте у ПВЦ фолију и оставите у фрижидер да се стисне. Након тога, можете је нарезати и сервирати.

kolač

Савјети

recepti

