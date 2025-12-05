Суд подржао Трампа: Национална гарда остаје у Вашингтону

Извор:
05.12.2025
10:11
Федерални апелациони суд Сједињених Америчких Држава привремено је блокирао одлуку нижег суда који је наложио обуставу распоређивања Националне гарде на улицама Вашингтона.
Суд за Дистрикт Колумбија, по чијом јурисдикцијом је и Вашингтон, укинуо је ранију забрану без разматрања "меритума", тј. суштине случаја, како су пренијели амерички медији.
Ова одлука значи да Трамп може да задржи трупе у Вашингтону које је распоредиo још током љета и касније појачао након пуцњаве 26. новембра, у којој су повријеђена два припадника Националне гарде у близини Бијеле куће.
Окружни судија Џија Коб је прошлог мјесеца оцијенила да је Трампово распоређивање Националне гарде у престоници незаконито јер задире у овлашћења локалних власти над полицијским пословима, пренео је "Си-Би-Ес њуз".
Закључила је да предсједник може да штити федералну имовину, али не и да самостално ангажује Националну гарду за контролу криминала.
Судска одлука о суспензији била је одложена за 21 дан због жалбе, али умјесто повлачења, Трамп је одлучио да распореди додатних 500 војника након оружаног напада на припаднике Националне гарде Западне Вирџиније, који су званичници описали као "циљани напад"
