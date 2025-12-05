Logo
Поплављени путеви, затворене школе: Олуја изазвала хаос

05.12.2025

07:40

Поплављени путеви, затворене школе: Олуја изазвала хаос
Фото: Youtube / Printscreen / Pulse TV

Олуја Бајрон, која је погодила Грчку, изазвала је затварање великог броја школа, поплаве друмова и затварање ауто-пута Атина-Коринт.

Рано јутрос, национални ауто-пут Атина-Коринт био је затворен у једном свом дијелу због клизишта и нагомилане воде, пренио је Катимерини.

Обилне падавине довеле су и до поплава других путева, док је у неколико области пало дрвеће.

У зору је путем броја 112 послата порука становницима Мегаре и Мандре да се преселе из подрума и приземља зграда на више спратове због развоја поплава.

Како је наведено, у стању приправности су ватрогасна служба, оружане и безбједносне снаге, шумска служба и Механизам цивилне заштите региона.

Надлежне службе Министарстава здравља, инфраструктуре и саобраћаја, животне средине и енергетике, рада и социјалног осигурања, културе, као и руралног развоја и хране такође су стављене у стање појачане приправности.

Због олује Бајрон која је погодила источне и јужне дијелове Грчке, све школе у региону Атика, као и на острву Родос, данас неће радити, саопштили су грчки званичници.

"Безбједност наше дјеце је приоритет о којем се не може преговарати. Одлучујемо на основу научних података и не ризикујемо", рекао је регионални гувернер Атике Никос Хардалијас.

Он је додао да је одлука о затварању свих јавних и приватних, основних и средњих школа донијета након консултација са цивилном заштитом и Министарством просвјете.

Грчка

Поплаве

