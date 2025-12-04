Logo
Large banner

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

Извор:

СРНА

04.12.2025

22:39

Коментари:

0
Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

Командант 138. ракетне бригаде противваздушне одбране украјинских оружаних снага Никола Дзјаман, који је наредио обарање авиона "Ил-76" са 65 украјинских ратних заробљеника 2024. године, осуђен је у одсуству на доживотну робију и новчану казну од преко четири милијарде рубаља /52 милиона долара/, саопштено је из суда.

Осуђени ће првих девет година издржавати у затвору, а остатак у казненој колонији високе безбједности.

Напитак

Савјети

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

Суд је уважио грађанске тужбе и наложио Дзјаману да исплати материјалну штету руском Министарству одбране у износу од преко четири милијарде рубаља, као и више од 14 милиона рубаља жртвама као надокнаду за моралну штету.

Дзјаман је, такође, оптужен за извршење терористичког чина у завјери са другима.

У јануару 2024. године, украјинске снаге су обориле руски авион "Ил-76" изнад Белгородске области, у коме је било 65 украјинских ратних заробљеника који су ишли на планирану размјену.

Сви украјински војници, три пратећа руска официра и шест чланова посаде су погинули. ДНК тестирање је касније потврдило њихов идентитет.

marke novac KM

Градови и општине

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Русија је предала остатке преминулих ратних заробљеника Украјини у децембру 2024. године. У јулу су руски истражиоци открили да је Дзјаман наредио обарање "Ил-76".

Подијели:

Тагови:

doživotna robija

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Хроника

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

36 мин

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Свијет

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

36 мин

0
Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

Хроника

Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

44 мин

0
Игокеа - Зенит

Кошарка

Зенит славио у Лакташима

47 мин

0

Више из рубрике

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Свијет

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

36 мин

0
Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

Свијет

Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

57 мин

0
Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

Свијет

Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

1 ч

0
Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Свијет

Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

48

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

22

39

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

22

36

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

22

25

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

22

17

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner