Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

Командант 138. ракетне бригаде противваздушне одбране украјинских оружаних снага Никола Дзјаман, који је наредио обарање авиона "Ил-76" са 65 украјинских ратних заробљеника 2024. године, осуђен је у одсуству на доживотну робију и новчану казну од преко четири милијарде рубаља /52 милиона долара/, саопштено је из суда.
Осуђени ће првих девет година издржавати у затвору, а остатак у казненој колонији високе безбједности.
Суд је уважио грађанске тужбе и наложио Дзјаману да исплати материјалну штету руском Министарству одбране у износу од преко четири милијарде рубаља, као и више од 14 милиона рубаља жртвама као надокнаду за моралну штету.
Дзјаман је, такође, оптужен за извршење терористичког чина у завјери са другима.
У јануару 2024. године, украјинске снаге су обориле руски авион "Ил-76" изнад Белгородске области, у коме је било 65 украјинских ратних заробљеника који су ишли на планирану размјену.
Сви украјински војници, три пратећа руска официра и шест чланова посаде су погинули. ДНК тестирање је касније потврдило њихов идентитет.
Русија је предала остатке преминулих ратних заробљеника Украјини у децембру 2024. године. У јулу су руски истражиоци открили да је Дзјаман наредио обарање "Ил-76".
