Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

Извор:
СРНА
04.12.2025
21:56
Коментари:0
Руски системи противваздушне одбране оборили су 44 украјинска дрона у посљедња три часа, од којих је 30 уништено изнад Курске области, саопштено је из руског Министарства одбране.
"Вечерас, између 20.00 и 23.00 часа по московском времену, системи противваздушне одбране уништили су 44 украјинске беспилотне летјелице", наводи се у саопштењу Министарства.
Кошарка
Ненад Димитријевић за АТВ: Партизан никада није звао
У саопштењу се истиче да је 30 дронова оборено изнад Курске области, осам изнад Ростовске области, три изнад Белгородске и два дрона изнад Вороњешке области.
"Један дрон је оборен изнад Брјанске области", додаје се у саопштењу Министарства.
Најновије
Најчитаније
22
53
22
48
22
39
22
36
22
25
Тренутно на програму