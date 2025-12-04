Logo
Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

СРНА

04.12.2025

21:56

Фото: Tanjug / AP

Руски системи противваздушне одбране оборили су 44 украјинска дрона у посљедња три часа, од којих је 30 уништено изнад Курске области, саопштено је из руског Министарства одбране.

"Вечерас, између 20.00 и 23.00 часа по московском времену, системи противваздушне одбране уништили су 44 украјинске беспилотне летјелице", наводи се у саопштењу Министарства.

Игокеа - Зенит

Кошарка

Ненад Димитријевић за АТВ: Партизан никада није звао

У саопштењу се истиче да је 30 дронова оборено изнад Курске области, осам изнад Ростовске области, три изнад Белгородске и два дрона изнад Вороњешке области.

"Један дрон је оборен изнад Брјанске области", додаје се у саопштењу Министарства.

Коментари (0)
