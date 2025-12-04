Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих

Извор:
Б92
04.12.2025
20:47
У пуцњави до које је дошло рано јутрос по локалном времену током роштиљања и фудбалске утакмице на спротском терену у насељу Бонсусесо у Бразилу, које су организовали трговци дрогом, погинула су два мушкарца а деветоро је повријеђено.
Како је саопштено, пуцњава је почела током роштиљања и утакмице којима је присуствовало и неколико трговаца дрогом, укључујући и вођу локалне криминалне организације, преноси портал Глобо.
Полиција је саопштила да су мушкарца, за кога се сумња да је шеф локалне криминалне организације, пратили наоружани трговци дрогом друге групе, који су аутомобилом и са два мотоцикла стигли на лице мјеста са намјером да га погубе, након чега је дошло да интензивне размјене ватре између двије криминалне групе.
Полиција није објавила имена фракција умијешаних у пуцњаву, али су истражиоци потврдили да се радило о криминалним организацијама из Сао Паула и Рио де Жанеира.
Међу деветоро погођених има рањених на обје стране сукоба, а идентитет жртава још није утврђен.
Током операције ухапшена су тројица осумњичених и заплијењене су двије пушке.
Војна полиција је саопштила да су припадници једне од фракција имали капуљаче на главама и носили су мајице цивилне полиције, како би збунили официре.
