Logo
Large banner

Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих

Извор:

Б92

04.12.2025

20:47

Коментари:

0
Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих
Фото: cottonbro studio/Pexels

У пуцњави до које је дошло рано јутрос по локалном времену током роштиљања и фудбалске утакмице на спротском терену у насељу Бонсусесо у Бразилу, које су организовали трговци дрогом, погинула су два мушкарца а деветоро је повријеђено.

Како је саопштено, пуцњава је почела током роштиљања и утакмице којима је присуствовало и неколико трговаца дрогом, укључујући и вођу локалне криминалне организације, преноси портал Глобо.

pasoš bih

БиХ

Пријети ли БиХ проблем издавања докумената: ИДДЕЕА тражи паре

Полиција је саопштила да су мушкарца, за кога се сумња да је шеф локалне криминалне организације, пратили наоружани трговци дрогом друге групе, који су аутомобилом и са два мотоцикла стигли на лице мјеста са намјером да га погубе, након чега је дошло да интензивне размјене ватре између двије криминалне групе.

Полиција није објавила имена фракција умијешаних у пуцњаву, али су истражиоци потврдили да се радило о криминалним организацијама из Сао Паула и Рио де Жанеира.

Међу деветоро погођених има рањених на обје стране сукоба, а идентитет жртава још није утврђен.

Током операције ухапшена су тројица осумњичених и заплијењене су двије пушке.

ulje pixabay

Савјети

Ово је најгоре мјесто за чување уља у кухињи

Војна полиција је саопштила да су припадници једне од фракција имали капуљаче на главама и носили су мајице цивилне полиције, како би збунили официре.

Подијели:

Тагови:

Brazil

pucnjava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прљаво казалиште

Сцена

Најтужнија балада настала је по истинитом догађају: Пјевала је цијела Југославија

2 ч

0
Дрон у лету

Свијет

Хаос на небу: Дронови покушали ''пресрести'' Зеленског

2 ч

0
ОпенАИ активирао аларм за узбуну

Наука и технологија

ОпенАИ активирао аларм за узбуну

2 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Погледајте бројеве извучене у 97. колу

2 ч

0

Више из рубрике

Дрон у лету

Свијет

Хаос на небу: Дронови покушали ''пресрести'' Зеленског

2 ч

0
Путин: Запад манипулише јавним мњењем

Свијет

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

3 ч

0
Поплаве у Грчкој

Свијет

Велике поплаве у Грчкој, бујица носи све пред собом

3 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Свијет

Најпраћенији јутјубер свијета излази на берзу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Вечерас на небу призор који ћемо опет моћи видјети тек за 17 година

22

48

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

22

39

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

22

36

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

22

25

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner