Лото резултати: Погледајте бројеве извучене у 97. колу

Аутор:

Стеван Лулић

04.12.2025

20:09

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

У игри Лото 5+1, у 97. колу, није извучена главна премија која је износила око милион и 200 хиљада марака.

У овом колу извучени су бројеви 34, 14, 5, 22, 13. Допунски број био је број 9.

Ни у игри Џокер није извучена главна награда која је износила око 60.000 КМ.

Џокер број гласио је 086603.

У петак ће бити извучено 96. коло у игри Лото 7 од 39, а главна премија износи око 4.450.000 КМ.

Играчи ће такође имати и екстра шансу у којој могу освојити аутомобил пежо 5008.

Лото

lutrija

Лутрија Републике Српске

Државна Лутрија Србије

