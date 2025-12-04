Лото резултати: Погледајте бројеве извучене у 97. колу

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
20:09
Коментари:0
У игри Лото 5+1, у 97. колу, није извучена главна премија која је износила око милион и 200 хиљада марака.
У овом колу извучени су бројеви 34, 14, 5, 22, 13. Допунски број био је број 9.
Ни у игри Џокер није извучена главна награда која је износила око 60.000 КМ.
Џокер број гласио је 086603.
У петак ће бити извучено 96. коло у игри Лото 7 од 39, а главна премија износи око 4.450.000 КМ.
Играчи ће такође имати и екстра шансу у којој могу освојити аутомобил пежо 5008.
