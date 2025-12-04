Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

Аутор:Иван Драгичевић
Сјајну атмосферу у Лакташима направила је бројна публика која је испунила дворану, а мечу Игокее и Зенита присуствују бројне познате личности.
Легендарни капитен ЦСКА и репрезентације Русије Виктор Хријапа прати меч у друштву некадашњег саиграча из националног тима Сергеја Моње, а у њиховом друштву је и трофејни рукометаш Младен Бојиновић.
Спектакл у Лакташима: Сјајна атмосфера на утакмици Игокеа - Зенит
Све помно прати и Перо Антић, некада НБА играч и шампион Евролиге, дугогодишњи пријатељ Вука Радивојевића из заједничког времена у Црвеној звезди.
Утакмица Игокее и Зенита не може да прође без предсједника СНСД Милорада Додика, а ту је и некадашњи фудбалски ас Златан Муслимовић који има велико искуство у италијанској Серији А.
