Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

Аутор:

Иван Драгичевић

04.12.2025

19:49

Коментари:

0
Меч Игокеа Зенит
Фото: АТВ БЛ

Сјајну атмосферу у Лакташима направила је бројна публика која је испунила дворану, а мечу Игокее и Зенита присуствују бројне познате личности.

Легендарни капитен ЦСКА и репрезентације Русије Виктор Хријапа прати меч у друштву некадашњег саиграча из националног тима Сергеја Моње, а у њиховом друштву је и трофејни рукометаш Младен Бојиновић.

Игокеа - Зенит

Кошарка

Спектакл у Лакташима: Сјајна атмосфера на утакмици Игокеа - Зенит

Све помно прати и Перо Антић, некада НБА играч и шампион Евролиге, дугогодишњи пријатељ Вука Радивојевића из заједничког времена у Црвеној звезди.

Утакмица Игокее и Зенита не може да прође без предсједника СНСД Милорада Додика, а ту је и некадашњи фудбалски ас Златан Муслимовић који има велико искуство у италијанској Серији А.

Тагови:

КК Игокеа

Zenit

Лакташи

Коментари (0)
