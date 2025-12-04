Logo
Large banner

Драма око Соколског дома у Бањалуци се наставља

Аутор:

Marko M

04.12.2025

19:32

Коментари:

0
Соколски дом
Фото: АТВ

У току вишемјесечног спора око власништва и коришћења Соколског дома, ситуација се додатно закомпликовала након што су, како тврди предсједник Соколског друштва Небојша Родић, на објекту недавно промијењене браве.

Адвокат Јована Кисин Загајац, пуномоћник Удружења, навела је да се градске власти не понашају у складу са судским поступцима који су у току.

Истиче да се у поступку налазе неразјашњени власнички односи и један миран посјед од стране Соколског друштва који траје уназад 30 година који град може преузети само на основу судске одлуке која још није донесена.

Драма око Соколског дома се наставља. Представници Соколског дома истакли су да је дошло до још једног незаконитог поступања Градске управе. Према њиховим тврдњама радници Градске управе поставили су нове браве на објекат. Упутили су апел Градској управи да је крајње вријеме да се почну понашати у складу са судским процедурама и да судски поступак још није окончан.

"Више је судских поступака који су у току да се суздржи градоначелник од клеветничког понашања таргетирања вређања и да престане користити Градске службе да се обрачунава са људима који њему нису лично драги", каже Кисин Загајац.

На Суду ће кажу да се изборе за своја права. Става су да је без адекватног разлога затворена и теретана у Соколском дому. Више од годину дана су онемогућене све активности.

"Он је нас затворио због овога теретана Соколско друштва Удружење грађана наплаћује чланарину а он је нама рекао да имамо цјеновник и због тога је печатирао теретану. Преко 300 чланова преко годину дана не може тренирати ништа", каже Небојша Родић, старјешина Соколског друштва.

Адвокат и заступник случаја "Соколског дома“ демантовала је тврдње челника града да је Соколски дом био у власништву града прије јула 2025. године. Градоначелник Драшко Станивуковић, са друге стране, не мари за судске поступке који трају и наглашава да је Соколски дом власништво града.

"Удружење грађана Соколско друштво је било укњижено са правом располагања као друштвена својина до уназад пар мјесеци. Град се никад није укњижио у судском поступку“, каже Кисин Загајац.

"Према томе за те браве немам појма чуо сам да ме адвокатица тужила али то није важно ја тужби имам углавном мој одговор је Соколски дом је наш", рекао је Станивуковић.

"Дакле они ће данас сутра моћи ући у било коју кућу промјенити браве и рећи да је њихово ми се осјећамо незаштићено“, каже Родић.

Град се никад није укњижио у било којем судском поступку и никада ништа није добио на Суду остају сагласни представници „Соколског дома“ те тврде и то да је имовина укњижена у сумњивом поступку у РУГИПП-у.

На потезу је сада Суд који ће коначно одлучити о судбини Соколског дома.

Подијели:

Тагови:

sokolski dom

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

Бања Лука

Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

1 ч

0
Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

Бања Лука

Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

2 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Познато зашто је велики дио Бањалуке синоћ остао без струје

3 ч

1
Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

Бања Лука

Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

19

56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

19

49

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

19

42

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

19

41

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner