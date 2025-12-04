Logo
Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

Извор:

АТВ

04.12.2025

07:23

Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од осам до 16 часова бити дијелови насеља Стричићи, Павићи, Хазићи, Локвари, Леденице и Рацуне, саопштили су из "Електрокрајине".

Додали су да дијелови улица Душана и Владе Копање, Српских рудара и Карађорђева, као и дио насеља Павловац неће имати струје од девет до 12 сати, а дијелови улица Илинданска и Крупска те дио насеља Мотике од девет до 12 часова.

Како су истакли, дио насеља Горња Пискавица без електричне енергије ће бити од 12 до 15 часова.

- Од осам до 15 часова дијелови насеља Борковићи неће имати струје. Дијелови улица Родољуба Чолаковића, Дракулићка и Пут српских бранилаца, као и дијелови насеља Пријечани, без електричне енергије ће бити од девет до 14 часова - саопштили су из "Електрокрајине".

Струја

Бањалука

