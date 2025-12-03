Logo
Дио Бањалуке остао без струје

Извор:

АТВ

03.12.2025

18:41

Дио Бањалуке остао без струје

Дио највећег града Републике Српске, Бањалуке, вечерас је остао без струје, јављају читаоци АТВ-а

Како су нам навели, у дијелу самог центра дошло је до прекида снабдијевања електричном енергијом.

За сада нема информација зашто је дошло до нестанка струје.

Не зна се да ли су у питању искључења због одржавања, или је дошло до квара.

Из Електропривреде је јуче најављено да ће нека насеља остати без струје због редовних одржавања, али су навели да ће прекиди трајати најкасније до 16 сати.

