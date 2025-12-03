Ови дијелови пилетине су можда најукуснији, али и најопаснији за здравље

Извор:
Најопаснији је један дио пилетине, препун је паразита и бактерија, али га многи обожавају.
Ако волите да једете пилетину, ове ствари је корисно знати.
Пилетина је намирница која је веома популарна због своје широке примјене, али и због своје приступачне цијене. Радо је виђен гост сваке трпезе и омиљена врста меса код већине малишана.
Међутим, постоји једна врло важна ствар када је ово месо у питању, а то је да постоје дијелови пилетине које не смијемо јести.
Многи их са уживањем конзумирају не знајући да они садрже велики број паразита који могу нашкодити организму.
Плућа су препуна бактерија и паразита. Чак ни кување на високим температурама, нећете успјети све да их елиминише. Постоје и бактерије које су отпорне на високе температуре, самим тим опасност је већа.
Колико год да волите овај дио на тањиру, трудите се да га избјегавате. На пилећем репу налази се мноштво бактерија и паразита које могу имати веома штетан утицај на ваш организам.
Многи су увјерени да пилећа кожа садржи велику количину колагена, али то је далеко од истине. Она садржи много масти, али и много штетних бактерија и паразита. Ако је поједете превише, нашкодиће вашем организму.
Иако је пилетина једна од најчешће коришћених и најукуснијих намирница, поједини њени дијелови могу бити озбиљна пријетња по здравље. Плућа, реп и кожа често садрже паразите и бактерије које ни висока температура не може у потпуности уништити.
Зато, ако желите да сачувате здравље и избјегнете могуће инфекције, бирајте пажљиво које дијелове пилетине стављате на тањир.
Пилетина може бити здрава и хранљива – али само ако се правилно припрема и једу безбједни дијелови меса, преноси Крстарица.
