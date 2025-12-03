Доктор дијели трик који би сви требало да знају послије лета

Извор:
Индекс
03.12.2025
07:41
Коментари:0
Многи људи се осјећају прљаво и исцрпљено након лета авионом, као да се устајали ваздух у кабини залијепио за њих. Али професор и љекар подијелили су једноставан трик који вас може спречити да унесете путничке клице у свој дом и тиме смањите ризик од болести, пише Unilad.
Зашто су авиони легло микроба?
Путовање авионом, иако практично, често није најпријатније искуство. Сједите у кабини под притиском испуњеној рециклираним ваздухом, окружени стотинама људи. Поред тога, постоје површине попут склопивих столова и наслона за руке које су додирнуле безбројне руке прије вас. Ови услови чине авионе идеалним мјестом за ширење клица.
Карен Дуус, професорка микробиологије и имунологије на Универзитету Туро Невада, објаснила је научну позадину. „Ваздух око свих нас и било ког другог живог бића које сретнемо окружен је малим облаком микроба, честица коже и честица прашине, директно из наших тијела или одјеће“, рекла је.
Занимљивости
Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти
„Како се људи окупљају, ови мали лични облаци се мјешају, а дио њих се размјењује и лијепи се за нас или нашу одјећу док се додирујемо, тресемо, сједимо или лежимо на различитим површинама и пролазимо поред људи, кућних љубимаца, животиња и биљака“, закључује он.
Који је стварни ризик?
Др Ени ДеПасквал, специјалиста породичне медицине, додала је да се ризик од инфекције значајно повећава ако је неко на вашем лету болестан. „Ризик од преноса се повећава у року од отприлике једног реда или метра“, рекла је. „Кашаљ и кијање и даље могу слати капљице на ваше рукаве, ревере или шал, чак и уз јаку филтрацију кабине.“
Једноставан трик за заштиту вашег здравља
Срећом, постоји веома једноставан начин да спријечите улазак нежељених клица у ваш дом. Др ДеПасквал савјетује да одећу коју сте носили током путовања баците директно у машину за прање веша чим стигнете кући. „Ставите одјећу у којој сте путовали директно у корпу за веш или машину за прање веша. Избјегавајте тресење ствари, јер то може распршити честице“, препоручује она.
Фудбал
Звезда склопила тајни договор са играчем? Напушта "Маракану" у јануару
Поред прања одеће, туширање одмах по доласку ће вам помоћи да исперете тај осјећај „прљавштине из авиона“ и уклоните клице са коже. Као додатну мјеру предострожности, можете користити дезинфекционе марамице за брисање често коришћених предмета, као што су мобилни телефони и таблети, чији екрани имају тенденцију да акумулирају много прљавштине.
Савјети
15 ч0
Савјети
17 ч0
Савјети
20 ч0
Савјети
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
08
12
02
11
45
11
43
11
23
Тренутно на програму