Жена преживјела удар метеора старог 4.5 милијарди година

03.12.2025
06:30
Одмарала се на каучу у својој дневној соби када се догодило нешто нестварно. У поподневним часовима 30. новембра 1954. године, у Силацауги, Алабама, метеор отприлике величине грејпфрута пробио се кроз кров њене куће, одбио се од дрвеног радија и ударио је у кук.
Удар је Ани Ходгес оставио велику, тамну модрицу, али је преживјела. У почетку, Ходгес и њена мајка, која је била у другој соби, нису имале појма шта се догодило. Пронашле су предмет - стијену тешку скоро 3,8 килограма састављену углавном од жељеза и никла - али још нису разумјеле њено поријекло.
Испоставило се да је стијена дио 1685 Тороа, астероида средње величине отприлике као Менхетн, којег је НАСА класификовала као "астероид близу Земље" због његове близине.
Напољу је комешање брзо расло. Неки мјештани, који су видјели свијетлу пругу на небу, мислили су да се срушио авион; други су посумњали да би то могао бити дио свемирске летјелице јер су позиви хитној служби преплавили локалну станицу. Америчко ратно ваздухопловство се укључило, однијевши стијену на испитивање како би потврдило да се заиста ради о метеору: материјалу старом 4,5 милијарди година који је путовао кроз свемир прије него што је насилно стигао у Ходгесину дневну собу.
Након што су научна питања одговорена, појавио се нови спор: власништво. Будући да је метеор пао на кућу коју су изнајмљивали, Ходгес и њен супруг нашли су се у правној бици са газдарицом куће, која је тврдила да камен припада њој као власници некретнине (и, што је невјероватно, тражила је новац за поправку крова!). На крају је жена прихватила нагодбу од 500 долара како би одустала од свог захтјева.
На крају је Анн Ходгес донирала метеорит Природњачком музеју Алабаме, под условом да музеј покрије њене судске трошкове. Стијена - сада позната као метеорит Sylacauga - и данас је тамо изложена.
Метеорит Sylacauga се сада сматра веома вриједним - према неким процјенама вриједи више од милион долара.
