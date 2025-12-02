Logo
Трамп: Могућ напад на сваку земљу

Извор:

СРНА

02.12.2025

21:32

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да би могла бити нападнута свака земља из које се кријумчари дрога у САД.

"Свако ко то ради и продаје дрогу у нашој земљи предмет је напада", рекао је Трамп новинарима током састанка свог кабинета у Бијелој кући, након што је покренуо питање кокаина из Колумбије.

Полиција Њемачка

Свијет

Бака дјевојчице (12) коју су упуцали њемачки полицајци: ''Ставили су јој пиштољ на главу, лежала је крвава''

Колумбијско Министарство спољних послова и канцеларија предсједника Густава Петра за сада нису одговорили на захтјеве за коментар.

Амерички министар рата Пит Хегсет рекао је на састанку да САД тек почињу да гађају чамце осумњичене да превозе дрогу на Карибима и у источном дијелу Пацифика.

"Тек смо почели да нападамо нарко-чамце и да шаљемо нарко-терористе на дно океана јер трују амерички народ", рекао је Хегсет.

смаглер

Хроника

Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској

Он је додао да је америчка војска "направила кратку паузу јер је тренутно тешко пронаћи чамце за напад".

Портпарол Пентагона Кингсли Вилсон рекао је да су САД извршиле 21 напад на осумњичене чамце за трговину дрогом на западној хемисфери и да су у ударима убијене 82 особе.

