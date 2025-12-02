Трамп: Могућ напад на сваку земљу

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да би могла бити нападнута свака земља из које се кријумчари дрога у САД.
"Свако ко то ради и продаје дрогу у нашој земљи предмет је напада", рекао је Трамп новинарима током састанка свог кабинета у Бијелој кући, након што је покренуо питање кокаина из Колумбије.
Колумбијско Министарство спољних послова и канцеларија предсједника Густава Петра за сада нису одговорили на захтјеве за коментар.
Амерички министар рата Пит Хегсет рекао је на састанку да САД тек почињу да гађају чамце осумњичене да превозе дрогу на Карибима и у источном дијелу Пацифика.
"Тек смо почели да нападамо нарко-чамце и да шаљемо нарко-терористе на дно океана јер трују амерички народ", рекао је Хегсет.
Он је додао да је америчка војска "направила кратку паузу јер је тренутно тешко пронаћи чамце за напад".
Портпарол Пентагона Кингсли Вилсон рекао је да су САД извршиле 21 напад на осумњичене чамце за трговину дрогом на западној хемисфери и да су у ударима убијене 82 особе.
